TPBL》不在PLG的新竹攻城獅 自由市場簽硬「漢」李漢昇

李漢昇正式加盟新竹攻城獅。（攻城獅提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕加入TPBL、離開PLG的新竹攻城獅今日宣布自由球員補強，後場硬「漢」李漢昇正式加盟，新賽季將披上0號戰袍。

李漢昇上季效力T1聯盟台鋼獵鷹，場均攻下8.3分、4助攻，三分線命中率達36％。除了進攻表現搶眼，強悍的防守也是李漢昇的場上優勢之。

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除此之外，李漢昇在T1聯盟第二季寫下單場16分、12籃板、10助攻優異數據，成為T1聯盟歷史首位大三元的本土球員。

總經理張樹人表示：「漢昇近幾年表現越來越穩定，除了能幫助球隊組織進攻，球團也期待他能將防守態度傳承給後衛群，展現更侵略的團隊防守強度。」

李漢昇過去在HBL時期為攻城獅技術顧問陳志忠的徒弟，射手盧冠軒也是他在台師大時的隊友。李漢昇表示：「攻城獅有很多位過去熟識的教練、隊友，我很期待跟他們再續前緣，我也相信過去的緣分會幫助我更快速地融入團隊。」另外，李漢昇也非常興奮能與高國豪攜手奮戰，「私底下跟國豪關係不錯，但過去一直沒有機會跟他同隊，很高興下個賽季能並肩作戰，我希望能和他一起進步，幫助攻城獅衝擊總冠軍。」

李漢昇在近幾季會抽空到攻城獅主場看球，他非常期待能以主場球員身份體驗到獅紫軍的主場氛圍，「每一次在新竹看球，我都會因為球迷展現的向心力而感動，能夠在這麼好的舞台出賽，一直是我職籃生涯的目標之一！」

李漢昇正式加盟新竹攻城獅。（攻城獅提供）

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