晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

TPBL》不在PLG的新竹攻城獅 自由市場簽硬「漢」李漢昇

2024/07/10 13:02

李漢昇正式加盟新竹攻城獅。（攻城獅提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕加入TPBL、離開PLG的新竹攻城獅今日宣布自由球員補強，後場硬「漢」李漢昇正式加盟，新賽季將披上0號戰袍。

李漢昇上季效力T1聯盟台鋼獵鷹，場均攻下8.3分、4助攻，三分線命中率達36％。除了進攻表現搶眼，強悍的防守也是李漢昇的場上優勢之。

除此之外，李漢昇在T1聯盟第二季寫下單場16分、12籃板、10助攻優異數據，成為T1聯盟歷史首位大三元的本土球員。

總經理張樹人表示：「漢昇近幾年表現越來越穩定，除了能幫助球隊組織進攻，球團也期待他能將防守態度傳承給後衛群，展現更侵略的團隊防守強度。」

李漢昇過去在HBL時期為攻城獅技術顧問陳志忠的徒弟，射手盧冠軒也是他在台師大時的隊友。李漢昇表示：「攻城獅有很多位過去熟識的教練、隊友，我很期待跟他們再續前緣，我也相信過去的緣分會幫助我更快速地融入團隊。」另外，李漢昇也非常興奮能與高國豪攜手奮戰，「私底下跟國豪關係不錯，但過去一直沒有機會跟他同隊，很高興下個賽季能並肩作戰，我希望能和他一起進步，幫助攻城獅衝擊總冠軍。」

李漢昇在近幾季會抽空到攻城獅主場看球，他非常期待能以主場球員身份體驗到獅紫軍的主場氛圍，「每一次在新竹看球，我都會因為球迷展現的向心力而感動，能夠在這麼好的舞台出賽，一直是我職籃生涯的目標之一！」

李漢昇正式加盟新竹攻城獅。（攻城獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。