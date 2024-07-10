晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基明星左投近5戰ERA破10寫慘紀錄！「第1局恐懼症」成主因

2024/07/10 13:58

羅冬。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）今對上光芒主投4局被敲5支安打，包含一發3分砲，失掉4分都是自責分，且全部集中在第一局。而羅冬近5戰先發的成績都非常不理想，寫下隊史超慘紀錄。

羅冬本季先發19場，防禦率4.63，但他本季前14場先發的防禦率僅2.93，儼然擺脫去年難堪賽季的陰影；然而近5場先發，羅冬就像是被打回原形，防禦率高達10.57，且全部吞下敗投。根據數據專家夏普（Katie Sharp）指出，羅冬成為洋基隊史第4位在連續5場先發中吞5敗，且防禦率高於10.50的投手。

羅冬本季的另一個課題是，他在第一局的防禦率高達9.00，第二局稍微下滑至5.68，第三至第七局則為3.05。今天羅冬丟4分全是在第一局，他表示，「我認為部份原因是我試著都將速球塞進好球帶進攻，對手也逮中了幾球。第二局後我們開始搭配變速球與曲球，我必須在開賽就做好這個調整，準備好一開始就拿出武器庫所有球種。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，羅冬今天陷入的困境比較與缺乏控球有關，而不是配球的問題，不過羅冬今天投出的前14球當中，有9球都是速球，4球滑球與1球變速球，這14球讓光芒打者敲出4支安打，包含一發3分砲。另外，羅冬今天用95球有55顆好球，投出2次四壞保送。

羅冬坦言，「我必須變得更好，我沒有給球隊獲勝的機會，太早就失掉分數。」布恩則表示，他相信投手教練布雷克（Matt Blake）與團隊會去和羅冬討論，試圖理解他的「第一局恐懼症」，「一旦他找到感覺，他有很多種方式能讓你出局。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。