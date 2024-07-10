MLB》洋基明星左投近5戰ERA破10寫慘紀錄！「第1局恐懼症」成主因

羅冬。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）今對上光芒主投4局被敲5支安打，包含一發3分砲，失掉4分都是自責分，且全部集中在第一局。而羅冬近5戰先發的成績都非常不理想，寫下隊史超慘紀錄。

羅冬本季先發19場，防禦率4.63，但他本季前14場先發的防禦率僅2.93，儼然擺脫去年難堪賽季的陰影；然而近5場先發，羅冬就像是被打回原形，防禦率高達10.57，且全部吞下敗投。根據數據專家夏普（Katie Sharp）指出，羅冬成為洋基隊史第4位在連續5場先發中吞5敗，且防禦率高於10.50的投手。

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羅冬本季的另一個課題是，他在第一局的防禦率高達9.00，第二局稍微下滑至5.68，第三至第七局則為3.05。今天羅冬丟4分全是在第一局，他表示，「我認為部份原因是我試著都將速球塞進好球帶進攻，對手也逮中了幾球。第二局後我們開始搭配變速球與曲球，我必須在開賽就做好這個調整，準備好一開始就拿出武器庫所有球種。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，羅冬今天陷入的困境比較與缺乏控球有關，而不是配球的問題，不過羅冬今天投出的前14球當中，有9球都是速球，4球滑球與1球變速球，這14球讓光芒打者敲出4支安打，包含一發3分砲。另外，羅冬今天用95球有55顆好球，投出2次四壞保送。

羅冬坦言，「我必須變得更好，我沒有給球隊獲勝的機會，太早就失掉分數。」布恩則表示，他相信投手教練布雷克（Matt Blake）與團隊會去和羅冬討論，試圖理解他的「第一局恐懼症」，「一旦他找到感覺，他有很多種方式能讓你出局。」

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