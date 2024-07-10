MLB》生涯前2戰狂敲5支長打！ 紅人菜鳥寫下歷史新紀錄（影音）

紅人菜鳥海恩茲寫下歷史新頁。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人新秀海恩茲（Rece Hinds）在昨日大聯盟首秀就敲出生涯首轟後，今天繼續在打擊區上發威，他敲出一發458英呎超大號全壘打，單場3支長打，連續2天的好表現更讓他寫下大聯盟新紀錄。

海恩茲在昨天的生涯初登場就敲出一發全壘打與一支二壘安打，今天對陣洛磯的比賽更是僅差一壘安打就能締造完全打擊，在生涯前2場比賽就敲出5支長打，成為自1901年，現代棒球年代史上第一位能夠辦到這件事情的球員。

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賽後接受訪問時，海恩茲說道：「現在我看球在進入好球帶的時候感覺又大又慢。」海恩茲在生涯前2場比賽共8打數敲出5安打，壘打數15，打擊率6成25，攻擊指數1.875。「這真的太棒了。我知道我做到一些真的很酷的東西。我試著不要去看計分板與那些數字。我試著保持謙遜，並把自己的事情給做好。」

根據《Elias Sports Bureau》數據提到，海恩茲是紅人隊史第一位能夠在前2場比賽都敲出全壘打的球員。

海恩茲本季在3A出賽77場，敲出13轟，但打擊率僅2成16，被三振多達126次，只選到28次四壞保送，被三振率接近43%。海恩茲提到：「當我熱起來的時候，我覺得沒有人可以阻止我。我會說大概是上個禮拜吧，我的手感開始熱了一點點。我把我的三振數減少，並開始把球打得更強勁一點。」

總教練貝爾（David Bell）表示：「他打得很有自信而且樂在其中，當你打出這樣的表現你確實能得到很多樂趣，他持續為勝利做出貢獻，而且這些比賽對我們來說很重要。」、「他肯定會獲得上場機會，當他在打擊區上感覺良好時，你會想要讓持續留他在場上。」

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