MLB》生涯前2戰狂敲5支長打！ 紅人菜鳥寫下歷史新紀錄（影音）

紅人菜鳥海恩茲寫下歷史新頁。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅人新秀海恩茲(Rece Hinds)在昨日大聯盟首秀就敲出生涯首轟後,今天繼續在打擊區上發威,他敲出一發458英呎超大號全壘打,單場3支長打,連續2天的好表現更讓他寫下大聯盟新紀錄。

海恩茲在昨天的生涯初登場就敲出一發全壘打與一支二壘安打,今天對陣洛磯的比賽更是僅差一壘安打就能締造完全打擊,在生涯前2場比賽就敲出5支長打,成為自1901年,現代棒球年代史上第一位能夠辦到這件事情的球員。

458 FEET. GET FAMILIAR WITH HIS GAME.@ReceHinds pic.twitter.com/KZWfEZUAhi