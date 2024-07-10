中職》大巨蛋逢大雨必漏水 遠雄承諾10月底前根除

台北大巨蛋完工啟用後陸續舉辦賽事，但場館漏水問題層出不窮，日前舉辦賽事更發生大家擔憂許有的「吃球」事件。對此，台北市長蔣萬安今（10日）表示，面對漏水、吃球，市府一樣保持務實態度來克服。體育局表示，遠雄承諾10月底完成整體漏水改善工程。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋完工啟用後陸續舉辦賽事，但場館漏水問題層出不窮，日前舉辦賽事更發生大家擔憂許有的「吃球」事件。對此，台北市長蔣萬安今（10日）表示，面對漏水、吃球，市府一樣保持務實態度來克服。體育局表示，遠雄承諾10月底完成整體漏水改善工程。

蔣萬安今出席雙北世界壯年運動會主題曲發布記者會，會前受訪表示，上任後他就務實面對大巨蛋問題，第一年讓它完工啟用，也積極邀請許多國際賽事；外界關注舉辦演唱會部分，市府也積極跟議會溝通，感謝議長、黨團願意討論協助，讓市府發文內政部，目前遠雄正進行消防安全驗證，完成後送到市府由體育局邀請相關局處，依照《台北市大型活動群聚自治條例》審查，確保安全無虞後就能舉辦。

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他說，市府都有持續跟遠雄溝通，希望儘快改善場館問題，過程中要先了解整體問題，並進行評估，遠雄都會告知相關的評估結果以及改善期程。

體育局補充，該局嚴令遠雄徹底根絕大巨蛋漏水問題，也會同遠雄至大巨蛋頂層勘驗漏水原因及改善作為，遠雄表示現已完成屋頂局部整修，可克服瞬間暴雨造成的雨瀑問題，並承諾於10月底完成整體漏水改善工程。

而針對白色座椅吃球問題，體育局也已發文求遠雄與中華職棒大聯盟研商，彙集專業意見及球員使用體驗，在符合國際棒球賽事標準、保障球員安全、維護球迷觀賞權益等前提下，朝加裝椅套方向儘速完成改善。後續也將嚴格督導缺失改善，所有缺失項目也會納入整體營運績效評估中，明年度由大巨蛋營運績效評委員會進行通盤考評，若連兩年評分未達70分，則視遠雄營運管理不善，最重可予以解約。

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