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MLB》前MVP強打空降國聯打擊王 大谷翔平挑戰三冠王再現勁敵

2024/07/10 16:34

耶利奇和大谷翔平。（資料照合成圖）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平本季有望挑戰國聯打擊三冠王的偉業，不過如今卻出現強敵，2018年國聯MVP、釀酒人強打耶利奇（Christian Yelich）補滿規定打席數，以0.331的打擊率空降國聯打擊王。

耶利奇在4月17日因下背部痠痛被放進10天傷兵名單，直到5月9日才歸隊，復出後表現亮眼，7月單月打擊率更是高達4成，今天對戰海盜，2打數敲出1安打，另有2次保送和1次盜壘成功，打擊率升至0.331，248打席數也來到規定打席數，成功超越大谷翔平，空降國聯打擊王。

大谷翔平目前以28轟暫居國聯全壘打王，打擊率0.315僅次於耶利奇的0.331，65分打點位居國聯第3，距離第一名的勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）還差8分打點。過去57年以來只有老虎傳奇球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）在2012年挑戰成功，另外，上一次在國聯奪下打擊三冠王頭銜的要追溯到1937年的紅雀名將梅德威克（Joe Medwick）。

大谷翔平除了要力拚打擊三冠王之外，更要挑戰「50轟、30盜」的鬼神壯舉，同時還要角逐個人生涯第3座MVP，成為史上首位獲得MVP的指定打擊。

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