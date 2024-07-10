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瓊斯盃》出賽費同工不同酬引爭議 籃協：提供女籃激勵獎金2000元

2024/07/10 15:47

籃協日前宣布瓊斯盃男籃出賽費為5000元、女籃為3000元，引發「同工不同酬」爭議，籃協今宣布將提供女籃球員2000元激勵獎金。。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕籃協日前宣布瓊斯盃男籃出賽費為5000元、女籃為3000元，引發「同工不同酬」爭議，籃協今宣布將提供女籃球員2000元激勵獎金。

近日瓊斯盃爆發男、女籃球員出賽費不一的爭議，男籃透過工會表示願意主動降酬，藍、白球員昨也以身穿黑衣、比賽使用黑色肌貼表達訴求。

對於近日風波，籃協稍早宣布除原出賽費3000元外，提供每位女籃球員2000元激勵獎金，並稱此次爭議是因未及時與教練團和女籃直接溝通造成誤會，以後在組訓前會以國手公開座談會方式，討論雙方權利義務，確認雙方資訊對等、沒有落差。

籃協聲明如下：

關於近日女籃出賽費爭議，籃協徵詢各界意見，也於昨日及今日與女籃當面溝通說明後，原出賽費之外，籃協將提供瓊斯盃女籃每位球員2000元激勵獎金，希望藍、白兩隊球員拿出最好表現，回饋支持的球迷。

此次風波，因未及時與教練團和女籃直接溝通，以致於造成誤會。協會承諾今後每次男女籃國家隊組訓前，以國手公開座談會方式，討論雙方權利義務，並歡迎國手由經紀人、律師、工會代表、球隊代表等陪同一起參加，確認雙方資訊對等，沒有誤解沒有落差，一起合作組訓最強國家隊。

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