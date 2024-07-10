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溫網》喬科維奇就是大反派黑武士！過來人馬克安諾這麼說

2024/07/10 16:20

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）揮別膝傷，第15度勇闖溫布頓網球錦標賽男單8強，卻與球迷隔空互噴引發爭議，對此前球王、知名球評馬克安諾（John McEnroe）認為，塞爾維亞老將的強硬態度和驚人戰績，儼然是溫網大反派「黑武士」。

「你不認為過去10到15年，喬科維奇至少有100場比賽因為他的出色表現而不受尊重嗎？」球員時代被稱為「火爆浪子」的馬克安諾，與球迷之間的愛恨情仇，比起後輩喬帥更加精彩，不禁以過來人經驗向英媒《BBC》抱屈，「他做了什麼糟糕的事？說出來那是什麼。他太想贏？他和任何參與賽事的人一樣努力競爭。還是他的外表？來自哪裡？」

馬克安諾認為，問題或許出在喬科維奇毫不妥協，大滿貫24冠又超越「三巨頭」中的瑞士天王費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），促使球迷把他當成電影《星際大戰》中的頭號反派「黑武士」達斯維達（Darth Vader），「與網壇最經典的兩大球星納達爾和費德爾相比，他就像達斯維達。原本他們帶來的成就無人能比，然後喬科維奇打破僵局，那麼在這一切之後尊重他如何？」

喬科維奇直落3淘汰丹麥年輕後輩魯內（Holger Rune），卻被中央球場觀眾替魯內加油時刻意拉長音的噓聲給激怒，賽後受訪當眾回嗆：「不尊重！」這位溫網「七冠王」甚至語帶挑釁：「我在更惡劣的環境打過球。相信我，你們奈何不了我。」

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