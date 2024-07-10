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雙北世壯運主題曲發布 金曲歌王葛西瓦三語言獻聲〈敬夢想〉

2024/07/10 16:25

2025雙北世界壯年運動會今於台北市政府舉辦活動主題曲〈敬夢想〉發表。（記者田裕華攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會今（10日）於台北市政府舉辦活動主題曲〈敬夢想〉發表，歌曲由金牌製作人陳子鴻統籌，此次邀請饒舌製作人米奇林MCKY操刀，並由金曲原民歌王葛西瓦擔任主唱，歌曲同時涵蓋中文、英文與原住民語，希望展現同時展現國際性與台灣特色。

主辦方設計了世壯運「敬夢想」的加油宣傳動作，由台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜擺拍，希望透過流行音樂渲染，宣傳世壯運「全民運動」及「終身運動」的理念目標。

蔣萬安表示，這首歌〈敬夢想〉非常符合世壯運的精神，希望推動全民運動，不分年齡，大家都可以很熱血的參與，歌曲結合拉丁曲風與饒舌；侯友宜也稱讚葛西瓦唱得很棒，「比我講得還好聽」。

有媒體追問兩位市長的夢想，蔣萬安表示有許多夢想，但最重要的是明年5月17日世壯運正式舉辦，希望鼓勵所有民眾參加自己熱愛的運動項目，朝夢想前進；侯友宜則說，把握當下、努力衝刺，做好新北市政以外，也希望世壯運能辦得盛大成功。

陳子鴻認為，葛西瓦的音樂充滿熱情和力量，又能加入台灣原住民母語，非常具有台灣原創音樂特色，希望能讓外國人聽到台灣的音樂熱情。葛西瓦是第34屆金曲獎最佳評審團大獎和最佳原住民歌手得主，葛西瓦表示，能演唱國際運動賽事的主題曲非常榮幸，這首歌同時有中文、英文和原住民母語，希望能表現出國際性和台灣特色。

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