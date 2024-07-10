MLB》偷吃未成年少女 光芒明星游擊手遭檢方正式起訴

法蘭柯。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊23歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）被爆出與14歲少女發生性關係，引發軒然大波。根據《ESPN》報導指出，法蘭科確定以性侵未成年以及性剝削正式起訴。

法蘭柯去年在社群網站上被爆出疑似與未成年少女發生性關係的消息，每個月會支付給該名少女母親的帳戶10萬多明尼加披索，大聯盟官方和法蘭柯母國多明尼加都介入調查，檢察官指控法蘭柯違反性剝削和洗錢法，但過了一週後，多明尼加法官轉而指控法蘭柯涉嫌性虐待和精神虐待罪，如果罪名成立，將面臨2到5年的有期徒刑。

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普拉塔港地區檢察官Kelmin Duncan和總檢察長辦公室發言人Nairobi Viloria向《ESPN》透露，他們已經在今天正式起訴法蘭柯。不過，法蘭柯在美國的律師Jay Reisinger表示，對此不予置評，因為法蘭柯本人目前還沒有收到任何的正式通知。

法蘭柯目前因行政停職不能出賽，大聯盟也對此展開調查，預計在刑事案件解決之前都會停止，如果在7月14日之前仍沒有解決的話，大聯盟和球員工會可以再次延長法蘭柯的行政停職，如果調查結果出爐的話，他最重可能面臨禁賽的處分。

法蘭柯在小聯盟就是赫赫有名的頭號大物，上大聯盟後也兌現他驚人的天賦，光芒在2021年11月與他簽下11年1.82億美元（約新台幣59億）的延長合約，2023年首度入選明星賽，繳出17轟、58打點、30盜壘的亮眼成績，但如今卻身陷官司，令人不勝唏噓。

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