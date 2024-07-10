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MLB》大分領先牛棚卻放火差點砸鍋 大都會教頭：我依然相信他們

2024/07/10 19:22

奧塔維諾中繼0.1局就因挨轟失掉2分，也反映球隊目前牛棚不穩的情況。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會在今日面對國民的比賽，原本領先多達6分的大都會，比賽後段牛棚的狀態非常不穩，在8、9兩局硬生生失掉多達5分，不過最後仍是以7：5收下勝利，後援防線即便不穩定，總教練門多薩（Carlos Mendoza）則依然相信這些球員。

大都會先發投手昆塔納（Jose Quintana）今日表現威風八面，主投7局僅被敲出1支安打沒有失分，送出5張老K與1次的四壞保送，8局後球隊啟用牛棚來鎖定勝局，沒想到在最後兩局的收尾，卻是動用了多達4名牛棚投手，其中奧塔維諾（Adam Ottavino）與賈瑞特（Reed Garrett）皆被挨轟且共失掉多達5分，自從美國時間6月23日至今，大都會的牛棚在47局的投球中就失掉多達45分，防禦率來到過高的8.61。

門多薩在賽後被問及，用了4名投手來關門是否會覺得不太滿意，但他笑著表示，結果就是贏球了，「在今天的最後，我們把工作給完成了。我們是花了不少球員去克服並完成比賽，但就想我說的，這個場面我接受。」

即便牛棚面臨問題，門多薩始終對於自己的子弟兵「百分之百的信任」，認為他們能克服這些問題，他說：「他們正在經歷一段艱難的時期，我依舊相信他們能夠谷底反彈，他們曾經做到過而且現在也正在經歷，這也感染到了其他的隊友們。」

今日面對國民的勝利，也讓大都會以45勝45敗來到5成勝率，距離國聯外卡第3的勝差也剩下1.5場。

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