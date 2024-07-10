中職》狂！郭俊麟飆9局完封勝 獅土投暌違8年紀錄

郭俊麟。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅郭俊麟今天對味全龍大爆發，生涯首度飆出完封勝，率隊以9:0擊敗味全龍，寫下隊史土投暌違8年的紀錄。

郭俊麟前2局猛飆4次三振，3局起龍隊打者變得非常積極，3至4局有4名打者「1球出局」，5至7局更是連續8名打者「2球內」結束打席，除了拿莫・伊漾安打上壘，其他打者都被解決。

請繼續往下閱讀...

用球數精簡的郭俊麟，8局被敲2安，一度面臨掉分危機，但他連續解決張祐銘和郭嚴文，以86球進入9局續投，開局投出保送又被敲安，所幸製造雙殺打，完成完封勝。統一隊史前一位9局完封勝土投是2016年6月19日的廖文揚。

獅隊首局就給予大量援護，1出局後連續6名打者上壘，猛灌4分大局，被狙擊的味全「龍王」王維中被擊出生涯單局最多的6支安打，2局上再掉1分，總計5局就掉5分，苦吞本季第5敗。

獅隊攻勢在後半段再起，8局攻下1分，9局再打爆林凱威，單局猛轟3分大局，比分差拉大至9分。

郭俊麟。（記者林正堃攝）

郭俊麟寫下統一獅隊史土投暌違8年的紀錄。（記者林正堃攝）

郭俊麟寫下統一獅隊史土投暌違8年的紀錄。（記者林正堃攝）

郭俊麟飆出生涯首場完封勝，率領統一獅擊敗味全龍。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法