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TPBL》德國男籃二隊主帥費雪出任海神教頭  道出對亞洲籃球的觀察

2024/07/10 17:54

海神新教頭費雪。（球團提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕高雄全家海神上季在T1季後賽首輪不敵台啤永豐雲豹，隨後與總教練喬伊斯分道揚鑣，今宣布網羅德國籍教練費雪。

海神在T1元年找來澳洲籍的教練喬伊斯，首年就率隊勇奪總冠軍，並獲選年度教練，海神上季戰績15勝13敗，例行賽第3名作收，在季後賽首輪0：3遭雲豹橫掃。

新球季將隸屬台灣職業籃球大聯盟（TPBL）的海神，今宣布由德國費雪（Mathias Fischer）出任總教練。52歲的費雪擁有27年執教經歷，2009-2012年間率奧地利格蒙登天鵝隊（Swans Gmunden）完成三連霸，並獲奧地利甲級聯賽年度最佳教練。

費雪曾於2013年、2017年執掌德國男籃國家隊二隊兵符，同時也是2017年歐錦賽德國國家隊助理教練，2006-2007年任盧森堡男籃國家隊主帥，從德甲聯賽、盧森堡、奧地利、波蘭、澳門到日本B2神戶鸛鳥隊（Kobe Storks）與B1大阪七福神隊（Osaka Evessa）。

費雪對歐洲或亞洲籃球皆有長年觀察，過去五年在日本執教，他指出，亞洲籃球近年成長迅速，「球員擁有更好的技巧、速度及外線能力，與歐洲的差別主要是體能條件及身材，但外籍球員通常會在內線彌補，融合了NBA與歐洲籃球。」

費雪將延續海神的團隊文化，強調攻守轉換、球的流動及好的出手選擇是他的執教重點，「此外，我希望球員防守保持侵略性並抱持自信心。新賽季目標絕對是前進季後賽，問鼎總冠軍。」

海神球團表示，期待費雪以長年征戰歐洲、旅居亞洲所累積的籃球文化與技術，作為新賽季的引領方針，率領球隊突破窠臼，創造新浪潮。

這將是費雪第二度造訪台灣，2017年台北世大運，德國男籃以二隊出征，費雪就曾率領德國男籃來台參賽抱回第五，現德國世界盃金牌主力射手歐布斯特（Andreas Obst）就是他當年大將，「2017年的經驗十分難得，賽事籌畫及氛圍非常美好。我已迫不及待重返台灣，與球隊會合並見到『神隊友們』。」

執行長李偉誠表示，費雪執教經歷完整，青年隊、職業隊到國家隊都曾執掌帥印，深諳歐洲、亞洲球風，相信他的經驗能刺激並啟發陣中不同年齡層球員，待總教練抵台後將加速團隊認識與磨合，為備戰新球季做足準備。

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