MLB》宇宙道奇先發輪值陷傷兵潮 美媒點名5大補強人選

道奇王牌投手葛拉斯諾。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天傳出因背部緊繃，進入15天傷兵名單，目前主力先發輪值就有3人高掛免戰牌，先發投手面臨人手不足的窘境。《Fox Sports》撰文指出，道奇必須透過交易來補強，並點出5位潛在人選。

道奇本季雖然目前以55勝37敗高居國聯西區龍頭，領先分區第二的教士有7.5場勝差，但如今卻飽受傷兵所苦，先發輪值主力投手山本由伸、畢爾勒（Walker Buehler）等人都高掛免戰牌，當家三壘手馬恩西（Max Muncy）、游擊手貝茲（Mookie Betts）以及明星外野手海沃德（Jason Heyward）都在傷兵名單，3屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）也遲遲未歸。

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《Fox Sports》撰文指出，葛拉斯諾的受傷凸顯出道奇先發投手不足的情況，若要朝世界大賽冠軍前進，勢必要透過交易補強，並點名現今美聯三振王白襪火球左投克羅切（Garrett Crochet）和費德（Erick Fedde）、老虎佛雷爾提（Jack Flaherty）、光芒艾夫林（Zach Eflin）或遊騎兵強投艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi），5人都可以作為補強的潛在人選，雖然可能會付出很多的籌碼，但沒有王牌的代價更大，恐怕會跟世界大賽冠軍擦身而過。

美聯三振王、白襪25歲火球左投克羅切（資料照，法新社）

白襪費德。（資料照，法新社）

老虎佛雷爾提。（資料照，法新社）

光芒艾夫林。（資料照，美聯社）

遊騎兵強投艾瓦歐迪。（資料照，今日美國）

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