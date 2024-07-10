晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》宇宙道奇先發輪值陷傷兵潮 美媒點名5大補強人選

2024/07/10 18:36

道奇王牌投手葛拉斯諾。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天傳出因背部緊繃，進入15天傷兵名單，目前主力先發輪值就有3人高掛免戰牌，先發投手面臨人手不足的窘境。《Fox Sports》撰文指出，道奇必須透過交易來補強，並點出5位潛在人選。

道奇本季雖然目前以55勝37敗高居國聯西區龍頭，領先分區第二的教士有7.5場勝差，但如今卻飽受傷兵所苦，先發輪值主力投手山本由伸、畢爾勒（Walker Buehler）等人都高掛免戰牌，當家三壘手馬恩西（Max Muncy）、游擊手貝茲（Mookie Betts）以及明星外野手海沃德（Jason Heyward）都在傷兵名單，3屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）也遲遲未歸。

《Fox Sports》撰文指出，葛拉斯諾的受傷凸顯出道奇先發投手不足的情況，若要朝世界大賽冠軍前進，勢必要透過交易補強，並點名現今美聯三振王白襪火球左投克羅切（Garrett Crochet）和費德（Erick Fedde）、老虎佛雷爾提（Jack Flaherty）、光芒艾夫林（Zach Eflin）或遊騎兵強投艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi），5人都可以作為補強的潛在人選，雖然可能會付出很多的籌碼，但沒有王牌的代價更大，恐怕會跟世界大賽冠軍擦身而過。

美聯三振王、白襪25歲火球左投克羅切（資料照，法新社）

白襪費德。（資料照，法新社）

老虎佛雷爾提。（資料照，法新社）

光芒艾夫林。（資料照，美聯社）

遊騎兵強投艾瓦歐迪。（資料照，今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。