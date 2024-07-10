溫網》超狂22連勝！謝淑薇女雙4強卡位 衛冕只差最後2步

謝淑薇（右）與梅騰絲。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽女雙8強戰，「台灣一姊」謝淑薇與比利時女雙球后梅騰絲（Elise Mertens）合作無間，6：2、6：1橫掃美國11種子高芙（Coco Gauff）／佩古拉（Jessica Pegula），氣勢如虹的頭號種子「台比聯軍」挺進4強，衛冕者小薇也締造跨季22連勝。

過去4度溫網女雙封后的謝淑薇，本屆志在連莊，經驗豐富且打法靈活多變的她，與梅騰絲曾於2021年攜手掄元，也是奪冠大熱門。今日面對高芙／佩古拉，「台比聯軍」互破開局，第5、7局接連再破，從2：2連下4局先馳得盤。次盤小薇組合乘勝追擊，雙破3：0重挫美國對手軍心，再度互破保持領先，最後她們連下4分「再見破發」，僅花62分鐘直落2關門，草地大滿貫準決賽就位。謝淑薇從2019年、2021年、2023年迄今，已在全英俱樂部女雙連贏22場，衛冕就差最後2步。

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謝淑薇今天再度單日2連戰，32籤的混雙方面，她與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）連續第3項大滿貫合拍，今年初澳洲公開賽混雙奪冠的「台波聯軍」，溫網已經順利開胡，第7種子小薇組合晚間遭遇英國地主華森（Heather Watson）／索爾茲伯里（Joe Salisbury），再接再厲爭取8強席次。

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