MLB》千賀滉大第2場復健賽2.2局無失分 賽後坦言「身體感覺很棒」

〔體育中心/綜合報導〕大都會日籍王牌千賀滉大今在3A展開第2場復健賽,先發2.2局送出3K無失分,賽後表示自己身體的感覺非常棒。

千賀滉大先發面對洋基3A,首局雖然就被前大物培拉薩(Oswald Peraza)敲出二壘安打,不過隨後連續抓下3個出局數解決危機,2局上半兩出局後同樣也被敲安上壘,最後也靠著隊友的守備結束這個半局。

比賽來到3局上半,先是讓首棒打者敲出飛球出局,再三振掉培拉薩拿下兩人出局,不過之後控球突然走鐘,保送了第3名打者維瓦斯(Jorbit Vivas)後,連續投出兩次暴投送跑者上到三壘,面對下一棒拉米瑞茲(Agustin Ramirez)依然沒有回穩,又投出第2次保送,此時教練團也將千賀換下場休息,所幸接替的中繼投手順利抓下第3個出局數。

千賀滉大本場主投2.2局,用球數52球中有30顆好球,並送出3次三振與2次四壞保送無失分,賽後接受採訪時說:「我想首先且最重要的,是我能夠健康的丟球,這對我來說很不錯。我的手臂沒有任何問題而且感覺很棒,我的身體也有很好的感覺,這對我來說非常加分。」

大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)仍表示還不知道千賀滉大的下一場先發時間在何時,且在確認前將會和千賀稍微談談,千赫本人聽到後說:「我想這幾天會有事情將會被決定。顯然我明天會到花旗球場且聽從他們的指示。」

