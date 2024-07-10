MLB》千賀滉大第2場復健賽2.2局無失分 賽後坦言「身體感覺很棒」

千賀滉大。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍王牌千賀滉大今在3A展開第2場復健賽，先發2.2局送出3K無失分，賽後表示自己身體的感覺非常棒。

千賀滉大先發面對洋基3A，首局雖然就被前大物培拉薩（Oswald Peraza）敲出二壘安打，不過隨後連續抓下3個出局數解決危機，2局上半兩出局後同樣也被敲安上壘，最後也靠著隊友的守備結束這個半局。

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比賽來到3局上半，先是讓首棒打者敲出飛球出局，再三振掉培拉薩拿下兩人出局，不過之後控球突然走鐘，保送了第3名打者維瓦斯（Jorbit Vivas）後，連續投出兩次暴投送跑者上到三壘，面對下一棒拉米瑞茲（Agustin Ramirez）依然沒有回穩，又投出第2次保送，此時教練團也將千賀換下場休息，所幸接替的中繼投手順利抓下第3個出局數。

千賀滉大本場主投2.2局，用球數52球中有30顆好球，並送出3次三振與2次四壞保送無失分，賽後接受採訪時說：「我想首先且最重要的，是我能夠健康的丟球，這對我來說很不錯。我的手臂沒有任何問題而且感覺很棒，我的身體也有很好的感覺，這對我來說非常加分。」

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）仍表示還不知道千賀滉大的下一場先發時間在何時，且在確認前將會和千賀稍微談談，千赫本人聽到後說：「我想這幾天會有事情將會被決定。顯然我明天會到花旗球場且聽從他們的指示。」

What a rehab outing by Kodai Senga in Brooklyn pic.twitter.com/vZZ4jVCQ84 — SNY Mets （@SNY_Mets） July 3, 2024

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