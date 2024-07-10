瓊斯盃》在白隊找回初衷 黃品蓁宣布高掛球鞋「我其實很難放下」

黃品蓁（右）切入拋投。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕瓊斯盃女籃今在新莊體育館進行最後一天賽事，台灣白隊以84：60大勝馬來西亞，34歲的老將黃品蓁賽後宣布將高掛球鞋，在國家隊完成球員生涯最後一舞。

11月將滿35歲的黃品蓁學生時期就大放異彩，HBL時期拿過新人后、MVP，UBA時期獲選過最佳五人，WSBL時期效力過中華電信與國泰後，2015年挑戰WCBA，成為河南隊選秀狀元，2021年返台加盟台元。

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黃品蓁上季在台元20場出賽都是替補，場均3.8分、2.5籃板，過去多次在瓊斯盃穿上藍隊戰袍的她，本屆首度穿上白隊球衣，希望能傳承經驗，今天上場17分鐘，貢獻6分4籃板。

黃品蓁今在賽後記者會透露退休的決定，坦言經過深思熟慮，「我其實很難放下，我真的很喜歡打球。」她提到，這次白隊的助理教練魏于淳，也是在巔峰時期就毅然決然選擇當教練，所以覺得自己應該也要做出選擇，畢竟現在在場上的機會已經不多。

黃品蓁透露，此次總教練錢薇娟為球隊請來四、五個人的防護團隊，自己因此受到很好的照顧，身體狀態有滿好的進展，但希望把這個空間留給以後的教學，例如以後可以用更好的身體狀態示範動作。

此次受到錢薇娟邀請來到白隊，黃品蓁不只觀察「錢姐」如何帶隊，也被學妹們的熱情感染，「因為年紀有落差，所以感受到她們的熱情，以前（在藍隊）可能訓練比較嚴肅，但她們很歡樂，但不會隨便，我也好像重新找回初衷，這是我之後帶隊要學習的。」

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