晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》驚豔全場！統一獅啦啦隊員西武巨蛋大秀日語Rap

2024/07/10 20:07

賴賴特別準備日語Rap歌曲，搭配律動舞蹈及現場演唱，讓台下球迷感到十分驚喜。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕今日職埼玉西武獅BELLUNA巨蛋進行台日雙獅交流第2天活動，賽前統一獅UniGirls特別安排瑟七、賴賴、斐棋及JOY帶領吉祥物萊恩、盈盈一起參與組曲表演活動外，今日由賴賴、斐棋特別準備個人才藝表演，透過不同的才藝演出讓日本球迷更近一步認識、喜歡上UniGirls。

今賴賴特別準備日語Rap歌曲，搭配律動舞蹈及現場演唱，讓台下球迷感到十分驚喜，用掌聲給予女孩最大肯定與喝采。斐棋別於過去性感風格，這次來到日本表演，也特別挑選可愛舞曲，用可愛的舞蹈與表情，希望能夠融化日本球迷的愛慕與支持。

本次台日雙獅主題日交流活動，除了賽前場外活動，賽前也與bluelegends進行聯合舞蹈表演，演出2024年統一獅年度主題曲「ALWAYS LIONS!」，在BELLUNA巨蛋場內響起台語歌曲，傳遞台灣台語文化精神，讓表演舞蹈別具意義。

本場賽事局間活動，統一獅UniGirls、萊恩、盈盈也一起參與Bazooka Time（火箭筒發射禮物）、TRAIN-DANCE毛巾舞及幸運第七局西武應援曲『吠えろライオンズ』演出及氣球發射，滿場的活動，而賽後萊恩、盈盈也特別到場內與球迷一起互動同樂。

賴賴表示：「這是自己第一次參與日本職棒賽事活動，連續兩天規劃許多表演和互動，整體感覺就好像在任務闖關，把每一次的表演完美呈現給球迷，就如同闖關成功，每日都有不同任務挑戰。」聊到首次來到埼玉西武獅BELLUNA巨蛋，賴賴的印象「這是一個很大的球場」，這幾天到不同位置參與活動，也走遍了整個球場。

首次蒞臨BELLUNA巨蛋的斐棋也特別分享，很喜歡BELLUNA巨蛋的氛圍，無論美食、遊戲區、看棒球，彷彿來到遊樂園的感覺，帶給球迷很歡樂、好玩的氛圍。

除了連續兩天台日雙獅主題日交流活動外，本週六統一獅UniGirls瑟七、賴賴、斐棋及JOY也將在埼玉西武獅BELLUNA巨蛋參加「2024夏日祭典」活動，邀請喜歡UniGirls粉絲們，週六一起再次相聚在BELLUNA巨蛋。

賴賴特別準備日語Rap歌曲，搭配律動舞蹈及現場演唱，讓台下球迷感到十分驚喜。（統一獅提供）

斐棋特別挑選可愛舞曲，用可愛的舞蹈與表情，希望能夠融化日本球迷的愛慕與支持。（統一獅提供）

台日雙獅主題日交流活動。（統一獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。