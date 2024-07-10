中職》驚豔全場！統一獅啦啦隊員西武巨蛋大秀日語Rap

賴賴特別準備日語Rap歌曲，搭配律動舞蹈及現場演唱，讓台下球迷感到十分驚喜。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕今日職埼玉西武獅BELLUNA巨蛋進行台日雙獅交流第2天活動，賽前統一獅UniGirls特別安排瑟七、賴賴、斐棋及JOY帶領吉祥物萊恩、盈盈一起參與組曲表演活動外，今日由賴賴、斐棋特別準備個人才藝表演，透過不同的才藝演出讓日本球迷更近一步認識、喜歡上UniGirls。

今賴賴特別準備日語Rap歌曲，搭配律動舞蹈及現場演唱，讓台下球迷感到十分驚喜，用掌聲給予女孩最大肯定與喝采。斐棋別於過去性感風格，這次來到日本表演，也特別挑選可愛舞曲，用可愛的舞蹈與表情，希望能夠融化日本球迷的愛慕與支持。

請繼續往下閱讀...

本次台日雙獅主題日交流活動，除了賽前場外活動，賽前也與bluelegends進行聯合舞蹈表演，演出2024年統一獅年度主題曲「ALWAYS LIONS!」，在BELLUNA巨蛋場內響起台語歌曲，傳遞台灣台語文化精神，讓表演舞蹈別具意義。

本場賽事局間活動，統一獅UniGirls、萊恩、盈盈也一起參與Bazooka Time（火箭筒發射禮物）、TRAIN-DANCE毛巾舞及幸運第七局西武應援曲『吠えろライオンズ』演出及氣球發射，滿場的活動，而賽後萊恩、盈盈也特別到場內與球迷一起互動同樂。

賴賴表示：「這是自己第一次參與日本職棒賽事活動，連續兩天規劃許多表演和互動，整體感覺就好像在任務闖關，把每一次的表演完美呈現給球迷，就如同闖關成功，每日都有不同任務挑戰。」聊到首次來到埼玉西武獅BELLUNA巨蛋，賴賴的印象「這是一個很大的球場」，這幾天到不同位置參與活動，也走遍了整個球場。

首次蒞臨BELLUNA巨蛋的斐棋也特別分享，很喜歡BELLUNA巨蛋的氛圍，無論美食、遊戲區、看棒球，彷彿來到遊樂園的感覺，帶給球迷很歡樂、好玩的氛圍。

除了連續兩天台日雙獅主題日交流活動外，本週六統一獅UniGirls瑟七、賴賴、斐棋及JOY也將在埼玉西武獅BELLUNA巨蛋參加「2024夏日祭典」活動，邀請喜歡UniGirls粉絲們，週六一起再次相聚在BELLUNA巨蛋。

賴賴特別準備日語Rap歌曲，搭配律動舞蹈及現場演唱，讓台下球迷感到十分驚喜。（統一獅提供）

斐棋特別挑選可愛舞曲，用可愛的舞蹈與表情，希望能夠融化日本球迷的愛慕與支持。（統一獅提供）

台日雙獅主題日交流活動。（統一獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法