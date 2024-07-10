瓊斯盃女籃》2千元是激勵獎金而非「出賽費」 張承中：士氣低落希望激勵球員

籃協副秘書長張承中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕近日瓊斯盃出賽費男、女籃同工不同酬引發爭議，籃協今宣布提供女籃激勵獎金2000元，等於加上原有的出賽費3000元，與男籃一樣都是單場5000元，籃協副秘書長張承中表示，女籃士氣有點低落，希望能夠達到激勵效果。

近日瓊斯盃爆發男、女籃球員出賽費不一的爭議，男籃為5000元、女籃則為3000元，除了男籃日前透過工會表示願意主動降酬，昨日女籃藍、白球員也以身穿黑衣、比賽使用黑色肌貼表達訴求。

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籃協今宣布除原出賽費3000元外，提供每位女籃球員2000元激勵獎金，副秘書長張承中指出，對於近日出現的風波，籃協也傾聽各界聲音進行檢討，由於是第一次發放出賽費，思慮不夠周延，並未一開始就與女籃直接溝通，「讓球員心裡不舒服，很遺憾，完全沒有要男女不平等的意思。」

張承中提到，未來組訓前會以公開座談會的方式，與國手直接針對問題以及權利義務進行溝通，避免發生類似的情況。

對於為什麼是出賽費3000元加上激勵獎金2000元，而不是直接提供與男籃相同的「出賽費」5000元，張承中則回應，除了希望達到男女平權，女籃這幾天在瓊斯盃表現不算太理想，「女籃士氣有點低落，希望能激勵她們，今晚有好的表現。」

至於未來男、女籃可望有相同的出賽費嗎？張承中僅回應，未來在作法上一定會更加周延，不會再出現一樣的問題，並未正面給出答案。

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