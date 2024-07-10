中職》「我沒想到可以！」 郭俊麟飆高懸24年紀錄有話說

郭俊麟。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅隊季前拿江承諺換來郭俊麟，今嚐到交易案以來最甜美的果實，郭俊麟不僅投出9局完封，僅花99球上演大聯盟俗稱不到百球完封的「梅達斯（Maddux）」，中職前1位達陣土投要追溯至2015年中信兄弟鄭凱文，獅隊史要回溯至2000年戴龍水，暌違24年才等到郭俊麟。

「我沒想到可以完封！」今年曾扮演為潘威倫接力勝投的郭俊麟坦言，原本設定先「撐」4局，再把場面交給「嘟哥」潘威倫，只是4局結束後，教練沒特別過來詢問，「可能我用球數少，投得又順，讓我繼續丟。」

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郭俊麟能以99球就演出完服勝，最大關鍵在龍隊打者極為積極的攻擊策略，3至4局有4名打者「1球出局」，5至7局更是連續8名打者「2球內」結束打席，讓郭俊麟僅花35球就吃完3至7局。

過去郭俊麟在日職一軍沒有完封過，最多只有丟到8局，前次完封勝剛好是在日職二軍的最後1場，他很有印象對手是巨人隊。在一軍演出完封勝，他直言壓力不同，「二軍投再多都是參考，球迷和球團想看的是在一軍的表現。」

郭俊麟能在先發和中繼遊走，使用彈性非常大，正是獅隊當初交易他的原因。即便繳交1場漂亮的完封勝，郭俊麟說，沒有一定要先發，畢竟這年紀也是尷尬，「球隊需要什麼位置，自己就是做好。」

自由充電站：梅達斯完封

大聯盟名投梅達斯生涯投了5008.1局，保送數僅999次，由於控球優異，梅達斯在生涯的35場完封勝當中，有13場用球數不滿百，大聯盟以其名字形容單場用球數不滿百的完封勝。

郭俊麟。（記者林正堃攝）

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