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中職》德保拉優質先發、許基宏3打點！ 中信兄弟主場發威勝樂天

2024/07/10 22:01

兄弟先發投手德保拉。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟今主場再戰樂天桃猿，4局一度被猿隊先馳得點，但4局下反攻拿下3分，許基宏連同追平分單場3打點、先發投手德保拉7局僅失1分優質先發，高宇杰8局下擊出本季首轟，兄弟終場11:1大勝樂天，也終止樂天在洲際球場4連勝。

兄弟洋投德保拉此役先發7局，任內被擊出的3支安打全集中在第4局，該半局猿隊廖健富適時安打，幫助球隊先馳得點。德保拉7局任內僅4上失1分，另送出2次三振、1次四壞球保送，近期連續6場優質先發。

4局下，兄弟打線突破陳鴻文封鎖，王威晨擊出二壘打之後，許基宏敲安追平，陳俊秀接著長打幫助球隊超前，加上張志豪安打，該半局兄弟得3分。

5局下，兄弟又有攻勢，許基宏該半局又擊出帶有打點安打，陳俊秀的外野飛球原本有機會讓該半局結束，桃猿隊左外野手林子偉卻發生漏接失誤，又讓兄弟多得1分。

7局下，猿隊換上黃偉晟，岳政華獲保送後，跑出本季個人第16次盜壘成功，許基宏適時安打，再次幫球隊帶回分數。

8局下，猿隊換投楊彬，兄弟再次有攻勢，曾頌恩、張志豪都敲安，將坤宇適時安打帶2分打點，岳東華也敲安，高宇杰接著擊出3分砲，個人本季首轟出爐。

許基宏3打點。（記者廖耀東攝）

張志豪。（記者廖耀東攝）

桃猿先發投手陳鴻文。（記者廖耀東攝）

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