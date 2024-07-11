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羽球》連續554週保持女單前十 戴資穎超越依瑟儂成史上第一人！

2024/07/11 06:57

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）日前公布最新排名，台灣「戴博士」戴資穎穩居第3，同時也以第3種子前進巴黎奧運。戴資穎已經連續554週都位列女單前十名，打破泰國名將依瑟儂所創下的女單最長紀錄，生涯最後一年也將豎立起「小戴障礙」。

戴資穎自2012年12月20日首度躋身女單前十，從2013年1月25日到2024年7月9日，長達11年多的時間都排名在女單前十名，不曾跌至榜外，小戴連續保持長達554週，成功打破依瑟儂所保持的女單排名前十的最長連續週數紀錄，她自2012年6月14日至2023年11月21日，連續553週都排名女單前十名。

戴資穎自2016年12月1日首度登上球后寶座，生涯曾6度重返世界女單第一，球后週數高達214週，是世界羽聯女單史上最長紀錄，遙遙領先史上第2的中國名將李雪芮的124週，小戴也是首位BWF生涯勝場數破500場的女單球員，目前共累積525勝高居女單第一。

今年是戴資穎的最後一舞，第四度征戰奧運殿堂，力拚首面奧運女單金牌，小戴日前接受《BWF》專訪時表示，自己的身體和訓練狀況沒有到很好，奪金有一定的困難度，但自己會盡全力去拚。

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