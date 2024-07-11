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美洲盃》烏拉圭vs哥倫比亞實力相當 PK戰可能成局

2024/07/11 07:05

努涅斯。（資料照）

比賽時間：07/11 08：00 〔四強賽〕烏拉圭vs哥倫比亞

烏拉圭在分組賽三戰全勝，以分組首位之姿挺進八強。八強首戰就是硬仗，對上實力強大的巴西，塵戰90分鐘後在十二碼PK大戰勝出淘汰巴西，除了奪冠氣勢大為提升之外，也展現他們堅強的實力。

烏拉圭鋒線上的主力努涅斯（Darwin Núñez）取得兩個進球數，中場大將瓦爾維德（Federico Valverde）也展現了對等其身價的表現，而效力於墨西哥聯賽的阿勞霍（Maximiliano Araújo）更是有著兩進球以及一次助攻表現。更值得稱許的是由阿拉烏霍（Ronald Araújo）為首的後防，至今四戰僅失一球。

哥倫比亞在分組賽中逼和巴西拿下分組首位，運氣不錯的在八強對上軟柿子巴拿馬以5：0狂勝，這也讓他們成為目前為止進球數最多的球隊。

哥倫比亞昔日名將羅德里奎茲（James Rodríguez）雖然已遠離歐洲頂級聯賽，但是本屆他扮演了相當稱職的中場指揮官，這也是哥倫比亞本屆火力四射的因素之一，他還在對巴拿馬一戰貢獻1進球2助攻。此外，迪亞斯（Luis Díaz）也貢獻了兩個進球表現不錯。雖然整體星位及身價略遜於烏拉圭，但卻是不能輕忽的重砲部隊。

這一場實力相當的對戰，烏拉圭引以為傲的後防線上，雖然效力於義甲聯賽的南德斯（Nahitan Nández）停賽無法上場的不利因素，但應仍可以一定程度壓制哥倫比亞火力。而兩隊都與巴西踢和，也可以說明兩隊實力差距不大，勝負關鍵還是會看防守端的臨場表現。有較大的概率踢出小比分，正規90分鐘很有機會踢和，再將勝負拉到十二碼PK。（特約作者：勞倫斯）

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