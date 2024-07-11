美洲盃》墨西哥門將的特殊手套 胡利奧強忍傷痛把守國門

胡利奧。（資料照）

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）因鼻子傷勢而戴的保護性面罩，一度在今年的歐國盃賽場上引發話題。事實上，具有保護作用的裝備，近年在足球運動中不斷精進和創新，其中在2024年美洲盃舞台上，則出現另一項少見的保護性裝備－守門員連指手套。而佩戴這特殊裝備的主角，背後還有一段令人鼻酸的故事，他是墨西哥守門員－胡利奧（Julio Gonzalez Vela）。

相較右手是正常五指穿戴式，胡利奧（Julio Gonzalez Vela）的左手手套是特殊的四指設計，中指和無名指併在一塊，讓他可以將裏頭受傷的手指透過繃帶固定在一起。胡利奧（Julio Gonzalez Vela）自去年底就面臨手指傷勢，但礙於進行手術需要時間恢復，會影響到出賽時間與機會，因此他寧願透過特殊的手套增加保護，並在練習和比賽過程中，強忍每一次觸球所帶來的疼痛。

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現年33歲的胡利奧（Julio Gonzalez Vela），職業生涯並不順遂，作為「白綠軍」桑托斯拉古納青訓體系出身的球員，他在2010到2017年期間並未受到球隊重用，大多時間都只有在青年聯賽登場的機會，一線隊出賽在這些年間加總不到20場。為了尋求更多上場時間，胡利奧（Julio Gonzalez Vela）曾短暫到墨西哥第三層級聯賽尋找機會，不料2019年卻遭遇當時所屬的墨西哥超級聯賽球隊－維拉克魯茲因財務問題而解散。「那年我的第一個孩子即將出生，但我卻失去了工作。」胡利奧（Julio Gonzalez Vela）說：「當時28歲的我，無論是身體狀態或作為守門員的經驗累積，都應該是生涯巔峰的時刻，但我卻沒有發揮的機會。」

一度為了生活家計打算提早退休的胡利奧（Julio Gonzalez Vela），2020年接到「美洲獅」國立大學俱樂部的邀約，並總算迎來生涯轉捩點。即便作為球隊的二號門將，他至少增加了出賽時間，而其表現也總算被國家隊教練看見，在2023年迎來生涯首次國家隊徵召與出賽。

不過守門員本就是足球場上最競爭的位置，加上墨西哥國門又長年由奧喬亞（Guillermo Ochoa）把守，因此要輪到胡利奧（Julio Gonzalez Vela）先發的機會實在微乎其微。所幸墨西哥為了備戰2026年世界盃，希望透過今年美洲盃以賽代訓、趁勢磨合與嘗試更多的球員組合。加上原先的守門員一號人選馬拉貢（Luis Malagón）在賽前因傷退出，才讓胡利奧（Julio Gonzalez Vela）成為總教練洛扎諾（Jaime Lozano）的首選。

即便墨西哥早早在小組賽出局，但三場比賽僅失一球、並上演八次成功撲救的表現，仍讓不少球迷給予胡利奧（Julio Gonzalez Vela）高度肯定。美洲盃結束後，胡利奧（Julio Gonzalez Vela）也沒太多時間休息，馬上又投入俱樂部的訓練和比賽。

這位一度因為失去機會而萌生退意的墨西哥守門員，用積極的態度、堅毅與刻苦的精神擁抱足球運動，也在今夏證明，努力的過程不會白費，終有一天會獲得發揮的舞台、被世界看見。（特約作者：蔡宜瑾）

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