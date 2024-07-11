中職》暖！朱育賢休賽季到訪3國小 未來還持續規劃幫助基層

朱育賢。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕樂天桃猿隊朱育賢日前在個人社群po文，祝賀南投縣新豐國小少棒隊勇奪學生棒球聯賽軟式組全國賽冠軍，本月底要赴日本參加第42屆IBA-boys世界軟式少棒錦標賽。

去年底，朱育賢就曾赴新豐國小，利用一下午時間陪小球員練球、指導。朱育賢透露，其實新豐國小已經是他規劃的第2站，他一開始就想回饋基層，首先是赴台北市東園國小，後續到過新豐國小、和前隊友董子浩目前執教的宜蘭寒溪國小。

請繼續往下閱讀...

提及回饋少棒的緣由，朱育賢說：「想趁自己還有一點影響力的時候，看能做些什麼幫助基層，老婆也很支持。可能就是花一個下午陪伴，陪小朋友練球、買個點心請他們吃，雖然自己可能沒那麼偉大，但希望利用自己的身分做個榜樣，讓小朋友有個學習的對象。」

朱育賢說，自己國小時期沒打球，到了國中才加入科班球隊，現在希望透過自身力量回饋，目前他規劃一年參訪3所偏鄉國小，希望利用自己一點力量，回饋給偏鄉、資源較缺乏的學校，參訪3所國小，也感謝校方的協助。

而去年協助指導的新豐國小，本月即將赴日比賽，朱育賢說：「很替他們開心，去國外打比賽是很光榮的事，希望他們能有美好的回憶。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法