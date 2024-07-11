晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》暖！朱育賢休賽季到訪3國小 未來還持續規劃幫助基層

2024/07/11 06:55

朱育賢。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕樂天桃猿隊朱育賢日前在個人社群po文，祝賀南投縣新豐國小少棒隊勇奪學生棒球聯賽軟式組全國賽冠軍，本月底要赴日本參加第42屆IBA-boys世界軟式少棒錦標賽。

去年底，朱育賢就曾赴新豐國小，利用一下午時間陪小球員練球、指導。朱育賢透露，其實新豐國小已經是他規劃的第2站，他一開始就想回饋基層，首先是赴台北市東園國小，後續到過新豐國小、和前隊友董子浩目前執教的宜蘭寒溪國小。

提及回饋少棒的緣由，朱育賢說：「想趁自己還有一點影響力的時候，看能做些什麼幫助基層，老婆也很支持。可能就是花一個下午陪伴，陪小朋友練球、買個點心請他們吃，雖然自己可能沒那麼偉大，但希望利用自己的身分做個榜樣，讓小朋友有個學習的對象。」

朱育賢說，自己國小時期沒打球，到了國中才加入科班球隊，現在希望透過自身力量回饋，目前他規劃一年參訪3所偏鄉國小，希望利用自己一點力量，回饋給偏鄉、資源較缺乏的學校，參訪3所國小，也感謝校方的協助。

而去年協助指導的新豐國小，本月即將赴日比賽，朱育賢說：「很替他們開心，去國外打比賽是很光榮的事，希望他們能有美好的回憶。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。