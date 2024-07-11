溫網》義大利新星穆塞蒂5盤逆轉勝 4強對決七冠王喬科維奇

穆塞蒂。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽，義大利25種子穆塞蒂 （Lorenzo Musetti）歷經5盤大戰，3：6、7：6（7：5）、6：2、3：6、6：1力退美國13種子佛里茲（Taylor Fritz），職業生涯首闖大滿貫男單4強，即將挑戰塞爾維亞「七冠王」喬科維奇（Novak Djokovic）。

「比賽一開始，佛里茲確實佔上風，尤其是他的發球，而我沒能處理好接發球。」22歲的穆塞蒂冷靜沉著面對困境，第2盤開局就被破發後強力反彈，加上反手切球發威，一路拉鋸至決勝盤，反而取得5：0絕對優勢，激戰3小時27分鐘後來居上，硬是扳倒首位3度伊斯特本草地奪冠的佛里茲。

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來勢洶洶的穆塞蒂，已經跟上1960年皮特蘭吉利（Nicola Pietrangeli）、2021年貝雷帝尼（Matteo Berrettini）、2023年辛納（Jannik Sinner）的腳步，榮膺史上第4位打進溫網男單4強的義大利人。加上保莉妮（Jasmine Paolini）也殺入草地大滿貫女單準決賽，這代表義國男、女第2回在同一大滿貫賽都進4強；前次正是上月法國公開賽，當時為辛納和保莉妮。

雖然新科球王辛納因身體不適，溫網8強抱憾止步，年輕同梯穆塞蒂接手晉級，儘管面對大滿貫24冠的第2種子喬科維奇，1勝5負落居下風，穆塞蒂仍充滿期待，「他在任何地方都被視為傳奇人物，尤其是溫布頓。我期待著精彩對抗，這是最艱難的挑戰之一。」

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