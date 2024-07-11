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溫網》謝淑薇今晚混雙先拚4強 明晚女雙再搶冠軍戰門票

2024/07/11 07:03

謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽進入尾段高潮，「台灣一姊」謝淑薇連戰皆捷，今晚全英俱樂部預約混雙4強席次，明晚再拚女雙冠軍戰門票。

謝淑薇無愧為「百搭天后」，與波蘭男子搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）直落2扳倒英國地主華森（Heather Watson）／索爾茲伯里（Joe Salisbury），已經2連勝安抵溫網混雙8強。台灣時間今晚約9點，第7種子「台波聯軍」遭遇都是左手持拍的美國湯森（Taylor Townsend）／英國東道主J .穆雷（Jamie Murray），再接再厲爭取4強門票。

由於J .穆雷正是屆退前世界球王穆雷（Andy Murray）的親哥哥，名氣響亮加上地主優勢，屆時第2球場出賽勢必受到觀眾熱烈支持，今年初澳洲公開賽混雙首度奪冠的小薇組合，已經做好連續第2場頂住「客場壓力」的踢館準備。

此外，謝淑薇與比利時女雙球后搭檔梅騰絲（Elise Mertens）合作無間，頭號種子「台比聯軍」4連勝挺進草地大滿貫女雙4強，衛冕者小薇也締造跨季22連勝，下組對手則為左右開弓的第4種子美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），預計週五晚間才會上陣。

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