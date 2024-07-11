NBA》11年760億美元！ NBA預計將簽下破紀錄天價轉播合約

NBA傳出將要簽下一張全新的破紀錄轉播合約。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導，NBA預計即將簽下一張新的轉播合約，是一張破紀錄的11年、價值760億美元（約新台幣2.5兆）大約。

該張合約預計會創下NBA史上最長與最貴的轉播合約紀錄，預計會在2025-26賽季就開始生效，屆時球員的薪水也將能顯著上漲。比賽預計會持續在《ESPN》與《ABC》播放，同時還會加上《NBC》以及《Amazon Prime》，而自1980年代就開始轉播NBA的《TNT Sports，以下簡稱TNT》有可能會退出。

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報導指出，《TNT》有5天的期間可以決定是否要完成交易，在聯盟將合約送給《TNT》後，5天就會開始倒數。而在目前的9年轉播合約當中，《ESPN》與《TNT》共同支付了26億美元。

先前《TNT》的知名球評巴克利（Charles Barkley）就表示，他預計會在2024-25賽季結束後退休，不過今天根據《The Athletic》報導指出，所有將轉播NBA的電視台都會追求他，希望能夠將《Inside the NBA》整個節目組的人員挖角到他們的平台繼續製作節目。

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