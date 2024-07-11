MLB》打線頭重腳輕！洛媒爆道奇看上2明星外野 點出補強最大阻礙

羅伯特、阿羅薩雷納。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕儘管道奇擁有看似豪華的強力打線，但事實是包含大谷翔平在內的前5棒打擊率高達0.284，攻擊指數0.881；6到9棒卻僅有0.216打擊率與0.625攻擊指數，顯出頭重腳輕的問題。對此《洛杉磯時報》撰文點出道奇的補強目標。

文中指出，道奇在先發輪值傷兵滿營的情況下，首當其中的需求仍可能是先發投手，但考量到目前在交易大限前的選擇似乎有限，道奇也能轉向增強打線。總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，球隊正在尋求不同位置的升級。

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《洛杉磯時報》爆料，知情人士指出白襪外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）與光芒外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）是道奇看上的目標。然而要交易這2人有阻礙，他們都不是租借型球員，意味著代價可能相對非常高昂，且2人本季的表現也不算理想。

《洛杉磯時報》分析，在這種情況下，儘管道奇有著擁有潛在資本的農場，但可能不願放棄過多的資產。這也代表道奇很可能會採取像去年交易大限前類似的處理方式，放棄任何重磅交易，選擇補強角色球員。

洛媒點名，包含像潘姆（Tommy Pham）、基爾梅爾（Kevin Kiermaier）、坎哈（Mark Canha）等資深球員，或倫吉佛（Luis Rengifo）與羅沙里歐（Amed Rosario）等更穩定的工具人，都會是道奇適合交易的對象。

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