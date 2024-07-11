MLB》白襪火球男飆本季首次「完美一局」！寫隊史百年紀錄（影音）

寇派克對雙城投出完美一局。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪火球投手寇派克（Michael Kopech）今天在對雙城雙重戰首場比賽登板關門，僅用9球就飆出3K，完成大聯盟本季第一次的「完美一局」。

寇派克在9局球隊3：1領先時登板，一開始先用3球讓大物李伊（Brooks Lee）戰著不動被三振，接下來再用3球讓沃爾納（Matt Wallner）揮棒落空被三振，最後又用3球讓凱普勒（Max Kepler）揮棒落空被三振，以「完美一局」順利收下本季第9次救援成功。

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寇派克成為史上第114位投出完美一局的投手，此外雖然完美一局在現代棒球年代已經算很常見，但他仍是白襪自1923年8月22日瑟斯頓（Sloppy Thurston）後，相隔101年來再度出現的完美一局。賽後寇派克也坦言，自己確實有在投球的時候想到「完美一局」這件事。

9 pitches. 9 strikes. Ballgame.



Michael Kopech throws the first immaculate inning of the season!



（MLB x @loanDepot） pic.twitter.com/VH1RgXpl1D — MLB （@MLB） July 10, 2024

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