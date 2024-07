MLB》白襪火球男飆本季首次「完美一局」！寫隊史百年紀錄（影音）

寇派克對雙城投出完美一局。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕白襪火球投手寇派克(Michael Kopech)今天在對雙城雙重戰首場比賽登板關門,僅用9球就飆出3K,完成大聯盟本季第一次的「完美一局」。

寇派克在9局球隊3:1領先時登板,一開始先用3球讓大物李伊(Brooks Lee)戰著不動被三振,接下來再用3球讓沃爾納(Matt Wallner)揮棒落空被三振,最後又用3球讓凱普勒(Max Kepler)揮棒落空被三振,以「完美一局」順利收下本季第9次救援成功。

寇派克成為史上第114位投出完美一局的投手,此外雖然完美一局在現代棒球年代已經算很常見,但他仍是白襪自1923年8月22日瑟斯頓(Sloppy Thurston)後,相隔101年來再度出現的完美一局。賽後寇派克也坦言,自己確實有在投球的時候想到「完美一局」這件事。

