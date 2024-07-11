MLB》道奇強打比賽中途宣布參賽成最後1人！全壘打大賽8人名單底定

T.赫南德茲確定參加全壘打大賽。（取自X）

〔體育中心/綜合報導〕道奇與費城人系列戰第2戰，明星外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）3局下守備時接受轉播單位訪問，他也透露自己將參加今年的全壘打大賽，成為最後1位宣布參賽的打者，8人名單正式底定。

去年在水手歷經令人失望的賽季後，休季以1年短約加盟道奇的T.赫南德茲今年迎來生涯最佳賽季之一。在進入今天比賽前，T.赫南德茲出賽90場，打擊三圍.257/.319/.480，攻擊指數0.799，敲出19轟、60分打點，生涯第2度入選明星賽。

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先前已確定參加全壘打大賽的選手，包含金鶯游擊新星韓德森（Gunnar Henderson）、費城人球星波姆（Alec Bohm），以及大都會重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）。

昨天守護者球星J.拉米瑞茲（Jose Ramirez）也宣布參賽，今天遊騎兵重砲賈西亞（Adolis Garcia）與T.赫南德茲今也正式加入全壘打大賽盛宴，本屆參賽的8人名單也正式底定。

Teoscar Hernández announces his participation in this year's #HRDerby! pic.twitter.com/D2iNuBhmHO — MLB （@MLB） July 10, 2024

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