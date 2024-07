MLB》道奇強打比賽中途宣布參賽成最後1人！全壘打大賽8人名單底定

T.赫南德茲確定參加全壘打大賽。(取自X)

〔體育中心/綜合報導〕道奇與費城人系列戰第2戰,明星外野手T.赫南德茲(Teoscar Hernandez)3局下守備時接受轉播單位訪問,他也透露自己將參加今年的全壘打大賽,成為最後1位宣布參賽的打者,8人名單正式底定。

去年在水手歷經令人失望的賽季後,休季以1年短約加盟道奇的T.赫南德茲今年迎來生涯最佳賽季之一。在進入今天比賽前,T.赫南德茲出賽90場,打擊三圍.257/.319/.480,攻擊指數0.799,敲出19轟、60分打點,生涯第2度入選明星賽。

請繼續往下閱讀...

先前已確定參加全壘打大賽的選手,包含金鶯游擊新星韓德森(Gunnar Henderson)、費城人球星波姆(Alec Bohm),以及大都會重砲「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)。

昨天守護者球星J.拉米瑞茲(Jose Ramirez)也宣布參賽,今天遊騎兵重砲賈西亞(Adolis Garcia)與T.赫南德茲今也正式加入全壘打大賽盛宴,本屆參賽的8人名單也正式底定。

Teoscar Hernández announces his participation in this year's #HRDerby! pic.twitter.com/D2iNuBhmHO