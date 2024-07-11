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歐洲盃》承受極大壓力仍領軍闖入決賽 南門主帥：教練生涯最佳時刻

2024/07/11 09:13

索斯蓋特。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日凌晨英格蘭靠著沃金斯（Ollie Watkins）90分鐘進球，成功以2：1解決強敵荷蘭，成功闖入冠軍賽讓英格蘭主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）表示這是生涯最棒的時刻。

索斯蓋特自2016年開始執教英格蘭隊，僅在上屆歐洲盃自家溫布利球場抵達決賽，前兩屆世界盃一次準決賽，一次在八強遭淘汰，本屆首次在國外客場進入最終決戰，索斯蓋特向新聞台表示本場比賽全隊上下比賽的方式都很好，能進入決賽算是達成另外一項里程碑，可說是執教生涯最棒的時刻。

本屆賽會，索斯蓋特被認為過於保守的調度讓他承受極大個人壓力及批評，甚至還曾遭球迷狂噓及做出丟水瓶等危險動作，索斯蓋特說道，「當自己為國家感到自豪且在認真做些事情時，你卻一直收到批評，這將更難執行下去。」

不過他也稱讚自家球迷，「非常感謝那些能旅行過來支持我們的人，這花了相當多錢，能第二次進入決賽我感到非常驕傲，若我坐在觀眾席，我也會像個球迷一樣與他們一起慶祝這個多麼特別的夜晚。」

英格蘭全隊將力拼自1966年以來「三獅軍團」在歐洲盃歷史上的第二座總冠軍，他們決賽的對手將是「無敵艦隊」西班牙，不過英格蘭這邊也有隱憂，主帥索斯蓋特表示後場大將特里皮爾（Kieran Trippier）因腹股溝傷勢可能無緣在冠軍賽出場。

英格蘭將力拼歐洲盃冠軍。（美聯社）

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