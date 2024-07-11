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MLB》大谷翔平2.5億豪宅被跟拍怒了？ 日媒曝恐還沒住就要賣

2024/07/11 09:23

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日籍球星大谷翔平日前被爆料在洛杉磯置產，花785萬美元（約新台幣2.5億）買下一棟位於拉肯亞達弗林楚奇的現代化豪宅，不過後續卻遭日本電視台空拍大谷住宅，現在有消息傳出大谷翔平可能會直接將豪宅賣掉。

大谷翔平在5月時被《洛杉磯時報》報導透過房地產買賣紀錄發現購買一棟豪宅，然而在報導出爐後，包含日本電視台與富士電視台在內都空拍大谷翔平的住宅，並傳出惹怒大谷遭到封殺，對此電視台也鄭重道歉。

不過今天根據日媒引述球團相關人士的消息指出，大谷翔平將不會住進該棟豪宅，「我不會去住那裡了。」且大谷翔平在買下那棟房子已經過了1個半月，但他到現在都還沒有搬進去，不過目前該房子的所有權仍屬於大谷翔平的公司，但預計該棟房子會被出售。

關係人士指出，大谷翔平不信任房地產公司的管理制度，認為他在搬家前的消息就被洩漏了，因此希望不動產公司能夠對此負責，幫他找到新的買家，而房地產公司也沒有預料到這樣的情況，對於大谷翔平的憤怒顯得非常慌張。

日媒指出，大谷翔平的擔憂其來有自，因為洛杉磯近期幫派搶劫案的數量正在上升，已經演變成社會問題。先前大谷翔平的前隊友西蒙斯（Andrelton Simmons）就曾在回家時，手機收到了警報的系統，後續在觀察家中監視器時，發現了多位犯人入侵他家並翻找東西的畫面。

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