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MLB》曾被噓爆的外野手包辦全隊打點+關鍵守備！洋基拿下近8戰第2勝

2024/07/11 09:59

葛里遜。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基與光芒系列戰第2戰上演投手大戰，洋基靠著牛棚合力堅守4.2局，加上外野手葛里遜（Trent Grisham）包辦全隊打點，加上8局下的關鍵守備，幫助洋基終場2：1力克光芒，中止2連敗的同時，也拿下近8場比賽的第2勝。

葛里遜在先前洋基被紅人橫掃的系列戰中，因散漫的守備態度讓一支一壘安打變相成為二壘安打，立刻引發現場洋基球迷狂噓。不過今天他擔任第7棒，3打數敲出1支二壘安打，還有1次高飛犧牲打，貢獻2分打點；8局下2出局一、二壘有人時，還移動長距離接殺可能成為長打的深遠飛球，替球隊守住領先。

洋基先發投手史卓曼今投4.1局就退場，84球當中有49顆好球，被敲7安失1分，投出2K、2BB，他退場時留下1出局滿壘危機，結果登板的左手怪投希爾（Tim Hill）連續解決2名打者，讓光芒該局僅攻下1分。

希爾最終投1局被敲2安，送出2K，洋基牛棚後續派出威佛（Luke Weaver）、坎利（Tommy Kahnle）與終結者霍姆斯（Clay Homles），4人聯合吃完4.2局力保不失，幫助洋基鎖定勝利，希爾則收下本季第3勝；光芒先發投手艾夫林（Zach Eflin）7局被敲4安失2分，送出6K、1BB，苦吞本季第6敗。

希爾。（美聯社）

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