MLB》曾被噓爆的外野手包辦全隊打點+關鍵守備！洋基拿下近8戰第2勝

葛里遜。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基與光芒系列戰第2戰上演投手大戰,洋基靠著牛棚合力堅守4.2局,加上外野手葛里遜(Trent Grisham)包辦全隊打點,加上8局下的關鍵守備,幫助洋基終場2:1力克光芒,中止2連敗的同時,也拿下近8場比賽的第2勝。

葛里遜在先前洋基被紅人橫掃的系列戰中,因散漫的守備態度讓一支一壘安打變相成為二壘安打,立刻引發現場洋基球迷狂噓。不過今天他擔任第7棒,3打數敲出1支二壘安打,還有1次高飛犧牲打,貢獻2分打點;8局下2出局一、二壘有人時,還移動長距離接殺可能成為長打的深遠飛球,替球隊守住領先。

TRENT GRISHAM RUNS IT DOWN TO PRESERVE THE LEAD! pic.twitter.com/x6EfFnxg6j