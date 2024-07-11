溫網》草地太滑所致？男、女單已有10人因傷退賽

澳洲德米納爾、俄羅斯卡林絲卡亞。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur）昨退出今年溫布頓網球錦標賽男單8強，讓塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）兵不血刃挺進4強，值得觀察的是，本屆已有10位單打好手因傷提前退出，或是在比賽沒打完就退賽。

男單有6人因傷退賽，德米納爾（髖部）、保加利亞迪米特洛夫（Grigor Dimitrov，膝傷）、澳洲科基納吉斯（Thanasi Kokkinakis，膝蓋）、波蘭赫卡奇（Hubert Hurkacz，膝蓋）、法國普伊（Lucas Pouille，腹部）、俄羅斯卡拉特塞夫（Aslan Karatsev）則是首輪賽事打到一半沒打完因傷退出，但並未揭露哪裡受傷。

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女單則有4人，俄羅斯卡林絲卡亞（Anna Kalinskaya，手腕）、美國凱絲（Madison Keys，腿）、哥倫比亞奧索里奧（Camila Osorio，腿）、西班牙瑪內羅（Jessica Bouzas Maneiro，背部）

不少球員因溫網的草地球場滑倒受傷，對此，剛打進女單4強的捷克克雷茲可娃（Barbora Krejcikova）表示，「我不認為是草地太滑，而是網球強度對身體的要求逐年提高，而且賽季之間間隔太短，就我看來，我們身體無法撐完整季。」

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