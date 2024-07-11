MLB》大谷翔平雙安+盜壘無用！費城人力壓道奇成本季首支60勝球隊

大谷翔平今天敲雙安還盜壘成功。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與費城人系列賽第2戰，費城人靠著桑契斯（Cristopher Sánchez）6局失2分優質先發，加上5局的關鍵超前分與牛棚攜手封鎖下，終場以4：3險勝道奇，系列賽2連勝，並成為本季第一支60勝的球隊。

兩隊本場比賽打得膠著，史瓦伯（Kyle Schwarber）首打席全壘打進帳費城人首分，下個半局梅瑞菲德（Whit Merrifield）的滾地球再得1分。道奇在4上反攻，靠著羅哈斯（Miguel Rojas）的滾地球追回1分，5局大谷翔平的適時安打更直接將比數追平。

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5局下半，首棒的梅瑞菲德敲出中外野方向飛球，原本他認為只是一顆普通的飛球，正要放棄並將腳步減緩後，道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）竟無法找到球，導致球在他身後落下形成三壘安打，費城人在浪費2個出局數後，透納（Trea Turner）敲出游擊方向安打打回超前分，史托特（Bryson Stott）再敲出一支內野安打進帳保險分。

帕赫斯未能接到中外野飛球後，費城人休息室相當振奮。（圖片取自Ｘ）

7局道奇大好反撲機會，在1出局一、三壘有跑者的情況下輪到大谷翔平打擊，結果他卻被史壯姆（Matt Strahm）三振出局，接著赫南德茲（Teoscar Hernandez）也無法建功，8局道奇才靠著串聯安打追回1分，但9局被費城人終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）封鎖，終場就以1分差落敗。

大谷翔平本日單場雙安還跑出本季第22次盜壘成功，可惜在關鍵時刻遭到三振無緣再度建功，賽後打擊率上升到3成17。

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