MLB》無懼聯盟最會轟打線！ 今永昇太6局封鎖金鶯收第8勝

今永昇太對金鶯6局無失分奪勝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日籍左投今永昇太，今天面對本季大聯盟敲出最多147轟的金鶯打線，繳出一場6局無失分的絕佳好投，終場小熊以4：0完封金鶯，今永昇太順利收下本季第8勝。

兩隊今天上演強投對決，金鶯派出王牌投手柏尼斯（Corbin Burnes）登板，不過他在2局就遭莫雷爾（Christopher Morel）陽春彈砲轟，後續再被串聯安打失掉1分，5局柏尼斯再度失守，鈴木誠也敲出適時安打為自己的同胞進帳1分保險分，後續還跑出本季第9次盜壘成功。

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鈴木誠也敲安為鈴木誠也打進保險分。（美聯社）

今永昇太在今天首局就面臨失分危機但靠著連續三振化解，2局也在一開始就被敲二壘安打的情況下連抓3個出局數，3局只被敲一支短程安打安然度過，4局投出首次的3上3下，5局被敲二壘安打，面對兩位強打韓德森（Gunnar Henderson）與拉契曼（Adley Rutschman）以三振與飛球瓦解危機。

6局今永昇太面臨1出局二、三壘有人的最大危機，但這次他依舊發揮傲人的三振功力，連續把海伊斯（Austin Hays）、馬提歐（Jorge Mateo）給三振出局，成功下庄無失分。

Shōta Imanaga's 5th and 6th Ks. pic.twitter.com/HCURUIQLQy — Rob Friedman （@PitchingNinja） July 11, 2024

總計今永昇太今天用100球投完6局，被打6支安打，送出6次三振與1次四壞保送沒有掉分，收下本季第8勝，賽後防禦率也下降到2.97。而主投6局失3分，同樣繳出優質先發的柏尼斯，因隊友遭到全面封鎖，只能苦吞本季第4敗。

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