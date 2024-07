美洲盃》火爆場面！烏拉圭球員輸球後竟與敵隊球迷發生鬥毆（影音）

努涅茲(中)等烏拉圭球員與哥倫比亞球迷產生扭打。(歐新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今晨舉行的美洲盃準決賽,哥倫比亞靠著安德列斯(Jefferson Andrés Lerma)關鍵進球擊敗烏拉圭挺進決賽,不料賽後輸球的烏拉圭多名球員竟與球迷發生火爆衝突,場面相當混亂。

從影片中可以看出,烏拉圭包含隊內當家球星,現效力利物浦的努涅茲(Darwin Nunez)等一大群球員皆參與其中,還能看出有揮拳、砸垃圾、飲料等不當行為產生,衝突過後烏拉圭後衛希曼涅茲(Jose Maria Gimenez)則說明是因為他們球員的家人遭到哥倫比亞球迷騷擾才發生鬥毆。

烏拉圭原希望擊敗哥倫比亞闖進自2011年以來首次的美洲盃決賽,甚至在下半場因對方遭紅牌判出場而取得人數上的優勢,只可惜整場踢下來未能得分,最終只能與加拿大爭奪季軍,而勝隊哥倫比亞將與阿根廷在決賽較量,爭奪20多年以來首座美洲盃冠軍。

Uruguay players have entered the stands and a fight has broken out between fans and players pic.twitter.com/XRbte2ibiy

It got crazy in the semis!! Right in my section! Hope everybody is ok pic.twitter.com/oyDQM0d9Ik