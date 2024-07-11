美洲盃》火爆場面！烏拉圭球員輸球後竟與敵隊球迷發生鬥毆（影音）

努涅茲（中）等烏拉圭球員與哥倫比亞球迷產生扭打。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今晨舉行的美洲盃準決賽，哥倫比亞靠著安德列斯（Jefferson Andrés Lerma）關鍵進球擊敗烏拉圭挺進決賽，不料賽後輸球的烏拉圭多名球員竟與球迷發生火爆衝突，場面相當混亂。

從影片中可以看出，烏拉圭包含隊內當家球星，現效力利物浦的努涅茲（Darwin Nunez）等一大群球員皆參與其中，還能看出有揮拳、砸垃圾、飲料等不當行為產生，衝突過後烏拉圭後衛希曼涅茲（Jose Maria Gimenez）則說明是因為他們球員的家人遭到哥倫比亞球迷騷擾才發生鬥毆。

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烏拉圭原希望擊敗哥倫比亞闖進自2011年以來首次的美洲盃決賽，甚至在下半場因對方遭紅牌判出場而取得人數上的優勢，只可惜整場踢下來未能得分，最終只能與加拿大爭奪季軍，而勝隊哥倫比亞將與阿根廷在決賽較量，爭奪20多年以來首座美洲盃冠軍。

Uruguay players have entered the stands and a fight has broken out between fans and players pic.twitter.com/XRbte2ibiy — FOX Soccer （@FOXSoccer） July 11, 2024

It got crazy in the semis!! Right in my section! Hope everybody is ok pic.twitter.com/oyDQM0d9Ik — Lloyd sam （@MrLloydSam） July 11, 2024

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