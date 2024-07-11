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網球》想過跟史薇泰克交手嗎？澳洲前球后巴蒂分享看法

2024/07/11 11:09

前世界球后巴蒂。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）在退休後，今年重返英國參加溫布頓網球錦標賽退役球星雙打邀請賽，被問到是否想過跟目前女單世界排名第一的史薇泰克（Iga Swiatek）交手？她直白回應：「沒想過！」

巴蒂在2019年法國公開賽首奪大滿貫金盃，並於2021年溫網封后，成為首位溫網掄元的澳洲女將，但她在2022年澳洲公開賽登頂後就無預警退休。

巴蒂無疑是過去女單最具宰制力的選手之一，她的急流勇退而沒能和球后史薇泰克交手讓外界深感遺憾，對此她表示，「我沒有想過，我經歷過充實的旅程，我喜歡看別人做得很好，在過去2年半，我們確實看到Iga主導地位，她表現得不可思議。」

談到史薇泰克的表現，巴蒂讚不絕口，她補充，「她真正主導戰局，這很難做到，需要嚴格的紀律和努力，這也需要天賦，得把所有東西結合起來的能力，我在看比賽時都印象深刻，雖然沒有密切關注，但我知道在重要的時刻，她總是在那裡。」

產後復出的巴蒂，與澳洲同胞好友德拉夸（Casey Dellacqua）在退役球星女雙賽事首輪以5：7、6：3、10：7逆轉德國佩科維奇（Andrea Petkovic）／斯洛伐克里巴里科娃（Magdalena Rybarikova）。

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