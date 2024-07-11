2025台南冰點國際馬拉松7/15起報名 獎金摸彩品266萬元

2025台南冰點國際馬拉松提供獎金66萬元及摸彩品200萬元，凡報名參賽的前4000選手，還可獲得精美禮品。 （記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕2025台南冰點國際馬拉松將於明年1月26日在台南都會公園奇美博物館開跑，7月15日起至10月15日止受理報名，提供獎金66萬元及摸彩品200萬元。主辦單位表示，凡報名參賽的前4000選手，將可獲得價值980元的精美禮品。

主辦單位台灣國際馬拉松交流協會今天在安平福爾摩沙遊艇酒店召開2025年台南國際馬拉松賽事記者會，並舉辦冰點空調贊助馬拉松冠名簽約儀式。由台灣馬拉松協會理事長盧瑞忠、亞洲馬拉松大聯盟祕書長林義傑及冠名單位冰點空調公司總經理林沄錚簽署共同合作意向書。立委郭國文及市議員郭鴻儀、吳禹寰、李啟維、陳怡珍、南市體育局長陳良乾等人出席見證。

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主辦單位表示，台南國際馬拉松是由台南在地鄉親及專業人士共同發起，今年首屆比賽共有22個國家、7000人參賽，明年目標1萬人，已被評為台灣中南部指標賽事，並且獲得「國際田徑總會」賽道認證通過。

盧瑞忠表示，這是首次和冰點企業冠名合作，希望藉此提升賽事品質，符合國際規範，並申請加入「亞洲馬拉松大聯盟」，成為正式會員國賽事，提升台南在國際間的能見度及形象，並為台南帶來運動旅遊觀光的熱潮。

主辦單位說，比賽路線由台南都會公園出發，途經文華路、德糖路、崑崙路、凱旋路至南一高爾夫球場再回到都會公園，全長42.195公里。活動共分為全馬、半馬、挑戰10公里及休閒5公里組。活動配置有醫護人員及近30位AED醫師人員為選手的健康安全把關。

2025台南冰點國際馬拉松舉辦記者會，宣布7月15日起開始受理報名。（記者蔡文居攝）

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