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瓊斯盃》男女籃出賽費不同爆爭議 張廖萬堅：再發生減扣補助款

2024/07/11 12:02

瓊斯盃此次爆出男、女籃出場費不同爭議。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕近日瓊斯盃出賽費男、女籃隊出現同工不同酬爭議，雖然籃協隨後透過補發激勵獎金方式，讓男女籃單場都可拿5000元，但仍有違性別平等精神。政務次長張廖萬堅今日在立法院備詢時表示，教育部未來會與體育署研究，若未來有類似事情發生，不排除減扣補助款。

民進黨立委陳秀寶、郭昱晴、林宜瑾、范雲以及國民黨立委洪孟楷等人在教育與文化委員會備詢時皆關切，中華籃協日前宣布瓊斯盃男籃出賽費為5000元、女籃為3000元，引發同工不同酬爭議，事後籃協宣布將提供女籃球員2000元激勵獎金，但仍未達男女平等的精神。

教育部次長張廖萬堅表示，籃協雖然在事後補了2000元，但使用的名義不夠平等。台灣的單項協會是國際運動的窗口，領有國家大量補助，對國家政策必須要遵行，教育部未來會與體育署研究，若未來有類似事情發生，不排除減扣補助款。

體育署署長鄭世忠補充，籃協這次發生的事件，體育署在第一時間也要求改正。他強調，體育署大力支持單項協會舉辦國際賽會，男、女運動員賽事在補助上的支持也朝向平等，籃協在自籌款出賽費部分是不好示範，相信其他協會也都看到了，體育署會持續注意。

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