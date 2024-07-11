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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運高球》首度站上奧運 俞俊安：期待代表台灣出賽

2024/07/11 11:57

俞俊安（資料照，PGA TOUR提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣旅美好手俞俊安本週將在蘇格蘭公開賽出賽有3大目標，除了要在巴黎奧運前盡快調整至最佳狀態，也要力拚下週的英國公開賽門票，以及增添取得聯邦快遞盃季後賽資格的機會。

25歲的俞俊安在本季4度在美巡賽打進前十名，他認為自從與約翰葛雷漢（John Graham）教練合作以來推桿進步不少，「我目前的心理狀態也非常好，我專注於當下，而不是考慮未來的事情。比賽感覺也很好，我的推桿很穩定。」

俞俊安希望能維持良好狀態參加巴黎奧運，和在東京奧運獲得銅牌的潘政琮一起代表台灣參加男子高球項目，他說：「巴黎將會很棒。我已經有一段時間沒有代表台灣參賽，我很期待，這將是有趣的一週。」

俞俊安表示，潘政琮在東奧的成就影響台灣的高球發展，讓高球成為人們關注的焦點，「那意義重大，畢竟所有運動員都想參加奧運並贏得獎牌，你不只是為了自己比賽，而當你看到潘政琮做到時，也會給你一些信心去做好，希望可以像他一樣。」

本週的蘇格蘭公開賽提供3個前進下週英國公開賽的名額，俞俊安希望能首度打進這場年度最後一場四大賽，此外，目前他在聯邦快遞盃積分榜排名第83位，期盼能在蘇格蘭締造佳績，讓自己有機會獲得聯邦快遞盃季後賽的資格，因為唯有排名前70名的選手才能進入季後賽。

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