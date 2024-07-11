古坑咖啡馬10/19起跑 81歲村長力挺邀大家為健康而跑

2024古坑咖啡馬10月19日起跑，歡迎大家踴躍參加還可品嘗世級第一等咖啡。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑咖啡馬將於10月19日起跑，雲林縣府、古坑鄉公所今（11）日召開記者會，鄉長林慧如指出，咖啡馬是古坑台灣咖啡節前奏曲，補給品有竹筍特色餐、烤雞、烤山豬等，還可品嘗世界第一等的咖啡，歡迎全國民眾踴躍報名。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，古坑曾在921大地震、桃芝及納莉颱風中受創，經過20多年休養生息及復興產業，尤其台灣咖啡節22歲，今年縣府、公所、農會及地方咖啡業者一起為咖啡節暖身，透過咖啡馬全民運動，邀大家一起來見證古坑之美，品嘗全世界最好咖啡、土雞、特產及最濃的人情味。

請繼續往下閱讀...

林慧如說，這次咖啡馬是為台灣咖啡節前奏曲，大家重視健康養生，喝咖啡對健康有幫助，運動對健康也有益，咖啡馬主要場地在華山縣道149甲，地方以世級最好的咖啡當禮物招待大家，另外古坑農會也贊助10萬元獎金，歡迎大家踴躍報名。

目前只有幾百人報名，為力挺古坑咖啡馬，81歲永光村長賴茂行70歲華山村長李國和今天記者會上報名。

古坑鄉公所表示，古坑咖啡馬有5公里、10公里及21公里，其中21公里第一名獎金1萬6000元、第二1萬2000元、第三名有8000元，報名網址： https://bao-ming.com/eb/content/6104#28740

2024古坑咖啡馬10月19日起跑，歡迎大家踴躍參加還可品嘗世級第一等咖啡。（記者黃淑莉攝）

81歲古坑永光村長賴茂行報名5公里組邀大家一起來參加古坑咖啡馬。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法