奧運男籃》最狂雙星連線！柯瑞、詹皇空中接力暴扣 美國熱身賽擊敗加拿大

詹姆斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃夢幻隊今天在拉斯維加斯的自辦熱身賽對上加拿大，靠著當家射手柯瑞（Stephen Curry）3記三分球，以及愛德華茲（Anthony Edwards）替補貢獻全場最高13分，終場以86：72擊敗加拿大。

美國隊眾星雲集，由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）為首的NBA全明星陣容，被外界看好奪金，今天排出詹姆斯、柯瑞、布克（Devin Booker）、哈勒戴（Jrue Holiday）、恩比德（Joel Embiid）的先發陣容。

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而加拿大陣容也不容小覷，同樣由多名NBA球星組成，今天先發5人為巴瑞特（RJ Barrett）、布魯克斯（Dillon Brooks）、鮑威爾（Dwight Powell）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與穆雷（Jamal Murray）。

美國隊開賽尚未進入狀況，僅靠著詹姆斯2罰1中拿下1分；而加拿大開賽則打出一波11：1的攻勢，美國隊直到柯瑞在5分25秒砍進三分球後，才慢慢找到節奏。但加拿大靠著歐利尼克（Kelly Olynyk）連拿5分，首節打完取得21：14領先。

柯瑞與布魯克斯。（法新社）

次節美國隊在愛德華茲的後仰跳投之下展開反攻，包括A.戴維斯（Anthony Davis）、布克都加入砍分行列，反超比分，詹姆斯在3分58秒時切入禁區灌籃，率領美國打出11：5攻勢，美國半場打完以41：33領先加拿大。

易籃後，柯瑞手感越來越火燙，一人連拿9分，包含2顆三分球；加拿大也不妨多讓，巴瑞特、穆雷、吉爾吉斯亞歷山大也在外圍放冷箭。但美國隊越打越上手，柯瑞還與詹姆斯上演快攻空中接力暴扣，第三節打完美國取得69：54領先優勢。加拿大決勝節一度追成9分差，但最終仍不敵美國隊。

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美國隊方面，柯瑞7投4中、三分6投3中攻下12分為美國先發最高，另有3助攻2籃板，愛德華茲替補貢獻13分則為全場最高，哈勒戴8投5中攻下11分5籃板4助攻2火鍋，A.戴維斯10分11籃板4火鍋2火鍋2抄截，詹姆斯7投3中繳出7分5籃板3助攻3抄截1火鍋3失誤的成績單。

加拿大部份，巴瑞特攻下全隊最高12分，外帶5籃板1助攻，布魯克斯與吉爾吉斯亞歷山大各進帳10分，歐利尼克替補挹注9分3助攻。

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