MLB》賞大谷翔平關鍵三振！ 史壯姆想起對決名人堂球星「老爹」

史壯姆關鍵時刻上場救火成功。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天能夠以4：3險勝道奇隊，率先取得系列賽勝利，7局明星左投史壯姆（Matt Strahm）三振掉大谷翔平的打席尤為關鍵。史壯姆更在賽後想起了他菜鳥年對陣另一位強力指定打擊，紅襪名人堂選手「老爹」歐提茲（David Ortiz）的打席。

費城人在7局以4：2領先道奇，該局登板的火球小將柯克林（Orion Kerkering）表現不穩，讓局面形成一、三壘有人且輪到大谷翔平打擊的高張力場面，費城人教練團當機立斷將史壯姆給換上場，他只用2顆球就取得投手絕對優勢，接著用一顆相當接近好球帶的外角直球引誘大谷但沒揮棒，最後用一顆低角度的滑球讓大谷翔平三振出局，隨後他再解決掉赫南德茲（Teoscar Hernandez）助隊維持領先。

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賽後史壯姆回憶自己關鍵的表現時說道：「他是球界最好的打者之一。」談論他對陣大谷翔平的策略時，史壯姆表示他所做的就是堅持自己並攻擊對手，「這就是我所做的，丟擲好球。」、「我的意思是，不論是否揮棒落空，這就是我在費城人所培養出來的投球方式，我會對所有人這樣投。」

That's All-Star Matt Strahm to you pic.twitter.com/nRQal2jAq9 — Philadelphia Phillies （@Phillies） July 11, 2024

接著史壯姆用偏低速球讓赫南德茲擊出飛球出局，他退場時拍了自己的手套，「你了解這個情況，你了解比賽的狀況。我是上來拿下2個出局數的。對，大谷是第一個，但我必須確定能夠拿下第二個出局數。第二個出局數是最重要的。」

接著史壯姆回憶起2016年，在生涯第10場出賽曾對陣紅襪傳奇球星歐提茲，當時效力於皇家隊，頭髮也還沒那麼長的他臨危受命接替已逝火球男范屈拉（Yordano Ventura）登板，並與該場比賽已經開轟過的歐提茲正面對決，「我的印象十分清晰，捕手培瑞茲（Salvador Perez）要了一顆曲球，我搖頭，然後他再要了一次曲球，我再度搖頭，接著他擺了下頭並要了一顆直球，而那就是我想要的。」

史壯姆在1好2壞時對歐提茲丟了一顆外角直球，然後呢？「我認為大概是顆114英哩的滾地球雙殺。」史壯姆笑著回答。實際上歐提茲打出的滾地球為105.5英哩，而確實是個4-6-3的雙殺打。「這不是今晚的情景，但當你遇見像這樣類型的傢伙時，你確實會想起他們。」

今年是史壯姆在大聯盟效力的第9個賽季，他也在今年首次入選明星賽。本季史壯姆37場登板投34.2局，送出46K，拿下4勝1敗，8次中繼成功，防禦率僅1.56，是費城人今年能夠成為最速60勝球隊的一大功臣。

大谷翔平被史壯姆三振出局。（美聯社）

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