MLB》賞大谷翔平關鍵三振！ 史壯姆想起對決名人堂球星「老爹」

史壯姆關鍵時刻上場救火成功。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕費城人今天能夠以4:3險勝道奇隊,率先取得系列賽勝利,7局明星左投史壯姆(Matt Strahm)三振掉大谷翔平的打席尤為關鍵。史壯姆更在賽後想起了他菜鳥年對陣另一位強力指定打擊,紅襪名人堂選手「老爹」歐提茲(David Ortiz)的打席。

費城人在7局以4:2領先道奇,該局登板的火球小將柯克林(Orion Kerkering)表現不穩,讓局面形成一、三壘有人且輪到大谷翔平打擊的高張力場面,費城人教練團當機立斷將史壯姆給換上場,他只用2顆球就取得投手絕對優勢,接著用一顆相當接近好球帶的外角直球引誘大谷但沒揮棒,最後用一顆低角度的滑球讓大谷翔平三振出局,隨後他再解決掉赫南德茲(Teoscar Hernandez)助隊維持領先。

賽後史壯姆回憶自己關鍵的表現時說道:「他是球界最好的打者之一。」談論他對陣大谷翔平的策略時,史壯姆表示他所做的就是堅持自己並攻擊對手,「這就是我所做的,丟擲好球。」、「我的意思是,不論是否揮棒落空,這就是我在費城人所培養出來的投球方式,我會對所有人這樣投。」

