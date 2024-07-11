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中職》可望對決張育成 古林睿煬想知道跟外面層級差多少

2024/07/11 13:30

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕張育成今以中職史上最大合約的3.5年最高總值9250萬元加盟富邦悍將，明起於新莊3連戰大戰統一獅。按照獅隊輪值推算，「府城金孫」古林睿煬有機會成為首位對決張育成的先發土投，上演當今中職最具宰制力土投對上最強打者的「夢幻對決」，炒熱首波話題。

季後可望獲得旅外FA資格的古林睿煬，今年持續穩定輸出，近4場先發有3場投滿7局，上演連2場雙位數紀錄，可惜前役對中信「只」飆7K，沒能追平1996年瑞奇的連續3場雙位數三振的聯盟紀錄，但本季勝利貢獻值（WAR）2.40高居聯盟第3高，僅次於羅戈和勝騎士。

本週新莊3連戰若按照輪值推算，古林睿煬有望扛1場。談到對「國防部長」的印象，古林坦言很喜歡他的個人魅力，不只是因為很強，也會帶動球隊氛圍，「像傑憲、吉力吉撈，都是這種類型的選手。」

古林睿煬也說，育成學長願意在巔峰時期回來，對整個中職有很大影響力，特別是對本土投手來說，這是個訓練的機會，「這麼接近MLB的打者，在台灣並不常見，可以更知道自己的能力跟外面那種層級差多少。」

古林睿煬認為，就算被張育成扛全壘打，過程中會有非常多的收穫，「對我們年輕投手來說，經驗很難得，像是吉力吉撈和魔鷹等人也是如此，想辦法解決他們的過程中，你會有所提升。」

今年對上吉力吉撈、魔鷹，古林都曾在單一打席上演「全直球對決」，包括上月23日對吉力吉撈的「3直球三振」，當時吉力吉撈回顧這打席就曾說，「古林真的進步很多，看他的身材就知道了。」

本週若對上張育成，是否也「直球對決」？古林睿煬認為，要先看當天的狀況，畢竟大家第1次對戰，都在不熟悉的狀況，「你還是要先丟進好球帶，講更直接點，把球丟給他打，看他的揮棒反應再來做調整。」

張育成在今天招開加盟富邦悍將記者會。（記者陳志曲攝）

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