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巴黎奧運》7月26日開幕 我先遣人員明天出發、選手及教練均搭商務艙

2024/07/11 13:53

巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，體育署副署長房瑞文表示，配合選手調整時差與各競賽期程原則，分為13批陸續出發，先遣人員將於明天出發，處理賽會註冊等工作；另外，為讓代表團養精蓄銳，選手及教練去返程原則均搭乘商務艙。 （行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，體育署副署長房瑞文今（11）日在行政院會後記者會表示，配合選手調整時差與各競賽期程原則，分為13批陸續出發，先遣人員將於明天出發，處理賽會註冊等工作；另外，為讓代表團養精蓄銳，選手及教練去返程原則均搭乘商務艙。

行政院會今天通過教育部報告的「巴黎奧運代表團整備情形」及文化部報告的「台灣文化前進巴黎奧運」。行政院發言人陳世凱在院會後記者會時轉述，院長卓榮泰在會中表示，奧運是全球關注賽事、運動最高殿堂，很高興本屆代表團取得16種運動、60個參賽席次，除傳統強項的舉重、射箭、桌球外，也在輕艇、霹靂舞2項運動首次取得參賽資格，是相當好的開始。

卓榮泰指出，此次也首度規劃運動科學支援團，由30名專業人士組成，並租用膳食公寓、物理治療診所、運動中心等，讓選手在比賽期間獲得飲食、治療、跟訓練等服務，完善後勤跟運動科學支持。

卓榮泰強調，平安參賽是第一要務，也務必要求各單位通力合作，建立期間安全通報機制，也請體育署做好安全因應措施，讓選手安心備戰；19日晚他將到機場為代表團送行，盼選手「披金戴銀、平安回來」；另外，今年也同時參加與奧運賽事一同舉辦的文化奧運盛事，更是促進民間交流合作，讓台灣走向世界、讓世界擁抱台灣的重要工作，請文化部積極辦理，讓台灣的藝文展演實力讓世界認識。

對此次奧運獎牌的預估，教育部次長林騰蛟表示，「以超越歷屆賽事作為這一切努力的目標」；陳世凱也提到，無論成績如何，都會給予選手最好的備援，使其發揮最好的實力天賦。

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