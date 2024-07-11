中職》「在國外比較沒有那麼開心」 張育成歸鄉吐露心聲

張育成在富邦悍將穿上99號球衣。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕前旅美好手張育成重金加盟富邦悍將，今天在記者會上他吐露心聲，「其實我在國外打球還沒拿出最好的實力。」也讓人好奇，他來到中職能否繳出頂級成績單。

28歲的張育成在2013年加盟美職印地安人（現守護者），生涯曾效力印地安人、海盜、光芒、紅襪，在大聯盟寫下包括121安、20轟、79分打點和5盜等多項台將紀錄，總計出賽235場，累計打擊率2成04、上壘率2成65、長打率3成59。

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張育成解釋，在國外比較沒有那麼開心，決定回來就是想要開心打球，展現出最好的球技，不希望辜負外界對他的期待，好好準備每一場比賽，他坦言，「在國外（成績）也沒那麼美好，回到台灣，我相信接下來的日子會更美好、更開心。」

為什麼在國外打球無法展現最佳身手？張育成進一步解釋，「在美國打球自己沒有放得那麼開，也不知道為什麼放不開，可能是美國太安靜了吧，會聽到心裡的聲音，像台灣球迷應援就很吵，大家一起吵，身體比較放得開，去年經典賽有這種感受。」

回首來時路，無緣續拚大聯盟，張育成說，決定回來台灣就沒有什麼遺憾，自己也差不多了，現在的實力可能就留在小聯盟，沒什麼人在看，運動員希望走得長久，乾脆就回來台灣打球。

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