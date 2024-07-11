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奧運》官方紀念品旗艦店在香榭大道 眾多商品但想買得注意一點

2024/07/11 14:27

街道的商店也有奧運紀念品（讀者提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴黎奧運倒數15天，巴黎當地的奧運氣氛濃厚，機場早有奧運的相關指示，街道上的超市和商店也都有相關紀念品發售，但擁有最齊全的官方紀念品旗艦店在6月27日才正式開幕，每天都有不少民眾上前光顧。

巴黎奧運官方紀念品旗艦店位於香榭麗舍大道上，鄰近舉辦跆拳道、擊劍項目的巴黎大皇宮，還有預計舉辦滑板、3對3籃球等項目的協和廣場也在附近。

該旗艦店有超過300坪的空間，商品多樣，從筆、手環、筆記本的文具小物，到衣服、娃娃、行李袋、雨傘等，最便宜是5歐元的吊飾，到破百歐元的服飾都有，且衣服還分成各項運動項目款式。

不過，要注意的是，若到旗艦店消費只能用現金或是信用卡，而信用卡只能使用Visa卡，若是其他信用卡得經由其他手續轉換成Visa才能消費，程序會較為繁瑣。

到機場就有奧運相關指示（讀者提供）

抵達巴黎後在機場就有奧運元素（讀者提供）

抵達巴黎後在機場就有奧運元素（讀者提供）

巴黎奧運官方紀念品旗艦店的商品多樣（讀者提供）

巴黎奧運官方紀念品旗艦店的商品多樣（讀者提供）

巴黎奧運官方紀念品旗艦店的商品多樣（讀者提供）

巴黎奧運紀念品旗艦店商品。（讀者提供）

巴黎奧運紀念品旗艦店商品。（讀者提供）

巴黎奧運紀念品旗艦店商品。（讀者提供）

巴黎奧運紀念品旗艦店商品。（讀者提供）

巴黎奧運紀念品旗艦店商品。（讀者提供）

巴黎奧運紀念品旗艦店商品。（讀者提供）

巴黎奧運紀念品旗艦店商品。（讀者提供）

位於香榭大道上的巴黎奧運紀念品旗艦店。（讀者提供）

巴黎街道商店販賣奧運商品。（讀者提供）

巴黎街道商店販賣奧運商品。（讀者提供）

巴黎街道也有濃濃奧運氣息。（讀者提供）

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