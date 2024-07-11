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中職》張育成向陳金鋒看齊 「想跟他一樣，大家都知道我是誰」

2024/07/11 14:39

張育成穿著西裝出席加盟記者會。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天張育成正式加盟富邦悍將，值得一提的是，陳金鋒是第1位登上大聯盟的台灣球員，張育成則保有121安、20轟、79分打點和5盜等多項台將紀錄，兩人都曾在國際賽為國家隊屢建奇功。

對於「鋒總」陳金鋒的印象，張育成說，「很強，大家都知道他是誰，我也想跟他一樣，大家都知道我是誰。」

張育成還沒加入富邦大家庭前，富邦球員比賽中就以「國防部長」敬禮手勢慶賀，歡迎張育成的到來，張育成笑說，都有關注富邦悍將的比賽，大家表現都非常好，敬禮手勢表示很歡迎他，期待明天首戰可以跟大家一起奮戰。

張育成加入富邦，與哥哥張進德一起並肩作戰，張育成表示，曾經有想過和哥哥在國家隊當隊友，但沒想到能在職業隊同隊，「為什麼我們會當兄弟？我想，這就是很好的緣分吧！同一隊有很多東西可以交流學習，就像貼身教練一樣。」

張育成從美國後期到返台期間，已有一段時間沒有比賽，他掛保證，明天首戰整體攻守狀態一定沒問題，「甚至上場投球也沒問題，我在美國登板過，在台灣也可以登板。」

結束逾10年旅美生涯，如今鮭魚返鄉來到中職打拚，勢必受到各界矚目，他說，壓力一定都會有，大家充滿期待才會有這麼多的關注，這是一件好事，只要做好自己的本分，不要在意結果，持續進步、持續往前走，這樣就好。

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