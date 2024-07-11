中職》展望12強賽 張育成：「如果會長要我打，話不多說一定打！」

中華職棒大聯盟會長蔡其昌（左）為張育成（右）送上球帽。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年經典賽張育成轟出震撼人心的兩發全壘打，榮膺A組預賽MVP和大會最佳一壘手，展望今年底世界12強賽，屆時他是否參賽值得關注，今天張育成表明，「如果會長（中職會長蔡其昌）要我打，話不多說一定打！」

今天蔡其昌也出席張育成加盟富邦悍將記者會，蔡其昌說，「站在球迷立場，很不希望育成回來，希望他繼續挑戰大聯盟，但站在中職會長立場，竭誠歡迎他回來，為中職球賽帶來更大強度和精采度，相信富邦球迷希望他多打幾支全壘打。」

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張育成表示，來到中職全部投手都想對決，國際賽的話，只想對決大谷翔平，希望未來在國家隊可以對戰；只是，12強賽大聯盟並未開放各隊40人名單球員參賽，未來張育成想對決大谷，恐怕只有在經典賽才有機會。

張育成說，自從富邦球團來接洽，就希望能回到台灣這個舞台，在國外每天去球場就想到，未來有一天會回到台灣，心情就充滿期待，「沒去過大巨蛋，很期待，想要感受這座巨蛋。」

7月26至28日富邦將在大巨蛋當主人，與台鋼雄鷹展開3連戰，屆時將是張育成大巨蛋初體驗。

張育成透露，自從決定返台發展，很多朋友和經典賽戰友都傳解訊給他，希望可以一起為台灣棒球好好加油，他也希望投手和打者強度逐漸提升，未來國家隊就會變得很不一樣。

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