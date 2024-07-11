晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》展望12強賽 張育成：「如果會長要我打，話不多說一定打！」

2024/07/11 14:42

中華職棒大聯盟會長蔡其昌（左）為張育成（右）送上球帽。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年經典賽張育成轟出震撼人心的兩發全壘打，榮膺A組預賽MVP和大會最佳一壘手，展望今年底世界12強賽，屆時他是否參賽值得關注，今天張育成表明，「如果會長（中職會長蔡其昌）要我打，話不多說一定打！」

今天蔡其昌也出席張育成加盟富邦悍將記者會，蔡其昌說，「站在球迷立場，很不希望育成回來，希望他繼續挑戰大聯盟，但站在中職會長立場，竭誠歡迎他回來，為中職球賽帶來更大強度和精采度，相信富邦球迷希望他多打幾支全壘打。」

張育成表示，來到中職全部投手都想對決，國際賽的話，只想對決大谷翔平，希望未來在國家隊可以對戰；只是，12強賽大聯盟並未開放各隊40人名單球員參賽，未來張育成想對決大谷，恐怕只有在經典賽才有機會。

張育成說，自從富邦球團來接洽，就希望能回到台灣這個舞台，在國外每天去球場就想到，未來有一天會回到台灣，心情就充滿期待，「沒去過大巨蛋，很期待，想要感受這座巨蛋。」

7月26至28日富邦將在大巨蛋當主人，與台鋼雄鷹展開3連戰，屆時將是張育成大巨蛋初體驗。

張育成透露，自從決定返台發展，很多朋友和經典賽戰友都傳解訊給他，希望可以一起為台灣棒球好好加油，他也希望投手和打者強度逐漸提升，未來國家隊就會變得很不一樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。